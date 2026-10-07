Tuần Châu Hà Nội: Kỳ vọng khơi thông dự án sau hai thập kỷ

Liên quan bài viết “Quán cà phê Trạm Mây ở Măng Đen: Xử phạt rồi, vì sao vẫn tồn tại?” được Văn Hóa phản ánh ngày 6.10, UBND xã Măng Đen trước đó đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Kim Văn Tấn, với tổng số tiền 50 triệu đồng, do xây dựng sai giấy phép và lấn 794m2 đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý. Đáng chú ý, khi các vi phạm cũ chưa được khắc phục, cơ sở này tiếp tục phát sinh diện tích sử dụng mới.