Tuần Châu Hà Nội: Kỳ vọng khơi thông dự án sau hai thập kỷ
Sau khi nhường đất để thực hiện dự án, nhiều người dân tại xã Quốc Oai đã được doanh nghiệp tạo việc làm, ổn định sinh kế. Nhưng việc một dự án kéo dài nhiều năm cũng đặt ra yêu cầu phải sớm đưa đất đai vào sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực. Tuần Châu Hà Nội là một trong những dự án đang được thành phố tập trung tháo gỡ để có thể tiếp tục triển khai.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tuan-chau-ha-noi-ky-vong-khoi-thong-du-an-sau-hai-thap-ky-421216.htm