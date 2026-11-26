Ngày 26/11, Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast khép lại trên sân Vinpearl Golf Leman với sự thống trị của các golfer trẻ Hà Nội. Trong khi Nguyễn Tuấn Anh có màn ngược dòng ấn tượng để bảo vệ ngôi vương ở nội dung nam, Lê Chúc An tiếp tục khẳng định vị thế với chức vô địch quốc gia thứ tư liên tiếp.

Ở nội dung nam, Nguyễn Tuấn Anh bước vào vòng chung kết với bất lợi khi kém người dẫn đầu Nông Quốc Khanh 3 gậy. Trước đó, golfer sinh năm 2009 lần lượt hoàn thành hai vòng đấu đầu tiên với 72 và 69 gậy.

Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch nhanh chóng thu hẹp khoảng cách bằng màn trình diễn xuất sắc trong ngày thi đấu quyết định. Tuấn Anh ghi 3 birdie liên tiếp từ hố số 2 đến hố số 4, trước khi có thêm 2 birdie ở hố số 7 và 8. Golfer 17 tuổi chỉ mất 31 gậy để hoàn thành nửa đầu vòng đấu.

Nguyễn Tuấn Anh có màn ngược dòng ấn tượng để bảo vệ ngôi vương ở nội dung nam.

Tuấn Anh tiếp tục duy trì phong độ ổn định ở 9 hố sau, ghi thêm 2 birdie tại hố số 10 và 13. Anh khép lại vòng chung kết với 65 gậy (-7), ghi tổng cộng 7 birdie và không mắc bogey nào.

Thành tích này giúp Tuấn Anh đăng quang với tổng điểm -10 sau 3 vòng đấu, bỏ xa á quân Nguyễn Đức Sơn 5 gậy. Golfer của đoàn Hà Nội đồng thời thiết lập kỷ lục điểm số mới của giải, vượt qua thành tích -6 do chính Đức Sơn xác lập vào năm 2024.

“Thật sự tôi rất vui khi bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia năm thứ hai liên tiếp. Đây là thành tích đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu golf của tôi. Năm nay, được thi đấu dưới màu áo đội tuyển Hà Nội và góp phần mang về tấm HCV đồng đội nam khiến tôi rất tự hào. Tấm huy chương này có ý nghĩa đặc biệt với tôi”, Tuấn Anh chia sẻ.

Chúc An giúp đoàn Hà Nội hoàn tất cú đúp HCV.

Ở nội dung nữ, Lê Chúc An không gặp nhiều khó khăn trên hành trình bảo vệ chức vô địch. Golfer Hà Nội sớm tạo ra lợi thế lớn khi hoàn thành cả hai vòng đấu đầu tiên với 69 gậy, qua đó dẫn trước Đoàn Xuân Khuê Minh tới 8 gậy trước ngày chung kết.

Chúc An khởi đầu vòng đấu cuối bằng 2 birdie, có thời điểm đưa tổng điểm xuống -8. Dù không duy trì được hiệu suất ghi điểm ở những hố tiếp theo, cô vẫn hoàn thành vòng đấu với 72 gậy.

Với tổng thành tích 210 gậy (-6), Chúc An giành chức vô địch với cách biệt lên tới 12 gậy so với á quân Park Ha Na. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp golfer này bước lên bục cao nhất tại giải vô địch quốc gia, sau các lần đăng quang vào năm 2023, 2024 và 2025.

Đáng chú ý, Chúc An vừa trở về Việt Nam từ Mỹ trước thềm giải đấu và không có thời gian làm quen với sân. Golfer của đoàn Hà Nội thừa nhận chức vô địch nằm ngoài kỳ vọng của bản thân, bởi mục tiêu ban đầu của cô là thi đấu hết khả năng và đóng góp thành tích cho đội tuyển.

Năm nay, Giải Vô địch Golf Quốc gia lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc. Với chiến thắng của Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An, đoàn Hà Nội giành trọn 2 tấm HCV ở các nội dung cá nhân nam và nữ, qua đó khẳng định sức mạnh của golf Thủ đô tại đấu trường quốc nội.