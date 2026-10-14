Tuấn Anh Group (V68) chốt phương án chuyển sàn HOSE và nâng gấp bốn lần mục tiêu lợi nhuận

Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn và mở rộng trụ sở

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 10 tháng 10 năm 2026, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (mã chứng khoán: V68) đã trình bày và được thông qua kế hoạch chào bán 5,28 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền được chốt ở mức cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 4 cổ phiếu phát hành mới.

Mức giá chào bán dự kiến đưa ra là 15.600 đồng mỗi cổ phiếu. Nếu thực hiện thành công toàn bộ phương án, doanh nghiệp sẽ thu về gần 82,4 tỷ đồng. Nguồn vốn mới này sẽ góp phần nâng quy mô vốn điều lệ của công ty lên mức gần 383 tỷ đồng, tạo bộ đệm tài chính dày dặn hơn cho các hoạt động mở rộng quy mô dài hạn.

Toàn bộ số tiền huy động được từ đợt phát hành sẽ được phân bổ trực tiếp vào hoạt động đầu tư tài sản cố định. Cụ thể, công ty sẽ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thiết lập trụ sở chi nhánh hoặc văn phòng làm việc mới. Ban điều hành lên kế hoạch chi 55 tỷ đồng cho quỹ đất đầu tư văn phòng tại Hà Nội và sử dụng gần 27,4 tỷ đồng cho cơ sở tại Đà Nẵng. Thời gian giải ngân nguồn vốn này dự kiến kéo dài từ quý 4 năm 2026 đến quý 3 năm 2027.

Chiến lược chuyển sàn niêm yết và nâng mạnh chỉ tiêu lợi nhuận

Một nội dung quan trọng khác được các cổ đông đồng thuận là kế hoạch hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM để chuyển sang niêm yết chính thức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE). Quyết định này được đưa ra chỉ hai tháng sau khi cổ phiếu của doanh nghiệp chính thức giao dịch trên sàn UPCoM vào cuối tháng 8 năm 2026. Việc chuyển sàn dự kiến diễn ra trong năm 2027 ngay sau khi công ty hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu. Hội đồng quản trị được ủy quyền toàn quyền quyết định các thủ tục chi tiết bao gồm thời điểm nộp hồ sơ, ngày giao dịch đầu tiên và mức giá tham chiếu.

Dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong 9 tháng đầu năm cùng những đánh giá tích cực về thị trường tiêu thụ, Đại hội đồng cổ đông thống nhất phương án điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính năm 2026. Mục tiêu tổng doanh thu được giữ nguyên ở mức 720 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng hơn 38% so với năm trước. Điểm đáng chú ý là chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh tăng mạnh lên mức gần 43,6 tỷ đồng, cao gấp 4 lần so với kế hoạch ban đầu là 10 tỷ đồng và gấp 10,2 lần kết quả 4,3 tỷ đồng đạt được của năm 2025.

Việc mạnh dạn nâng chỉ tiêu lợi nhuận cho thấy sự tự tin của ban điều hành vào kết quả kinh doanh. Báo cáo tài chính bán niên trước đó ghi nhận công ty đạt 272,4 tỷ đồng doanh thu và 4,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong sáu tháng đầu năm, ngụ ý kết quả quý 3 có sự tăng trưởng đột biến. Cùng với kế hoạch kinh doanh khả quan, đại hội cũng nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức với tỷ lệ 10% cho năm 2026. Doanh nghiệp đã tạm hoãn việc chia cổ tức từ năm 2024 đến nay để dồn nguồn lực tài chính cho việc mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng nhà máy giai đoạn 2 và tái cấu trúc thương hiệu.