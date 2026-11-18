Hình ảnh nhân vật Lucia (trái) và Jason trong "GTA VI". Ảnh: Rockstar Games.

Sự kiện phát hành Grand Theft Auto VI (GTA VI) vào ngày 19/11 được dự báo là màn ra mắt sản phẩm giải trí lớn nhất lịch sử. Những ngày gần đây, New Zealand trở thành tâm điểm xoay quanh tựa game mới chỉ vì múi giờ.

“New Zealand trick” (mẹo New Zealand) trở thành chủ đề thu hút nhiều thảo luận, khi nhiều game thủ chia sẻ cách chỉnh cài đặt khu vực trên máy chơi game để trải nghiệm sớm GTA VI, Nikkei cho biết.

Theo Sensor Tower, GTA VI ghi nhận doanh thu đặt trước 1,54 tỷ USD. Nhờ vị trí địa lý nằm gần đường đổi ngày quốc tế, New Zealand là khu vực đầu tiên mà tựa game phát hành. Không chỉ đổi khu vực, người dùng còn tìm mọi cách để chơi GTA VI sớm nhất có thể.

Ưu tiên hàng đầu cho "GTA VI"

Trên thực tế, mẹo đổi múi giờ để chơi game sớm không mới. Năm 2021, đội ngũ Xbox phụ trách Australia và New Zealand từng gửi thông điệp “chào đón mọi người vừa chuyển đến New Zealand” trong chiến dịch quảng bá một tựa game đua xe.

Dù vậy, chuyên gia Jacqueline Burgess từ Đại học Sunshine Coast (Australia), nhấn mạnh sự kiện ra mắt GTA VI trên PlayStation 5 (PS5) và Xbox Series X/S có quy mô và mức độ kỳ vọng vượt xa mọi tiền lệ.

“Doanh thu trò chơi được dự báo đạt 3-5 tỷ USD trong giai đoạn phát hành đầu tiên, con số thực sự điên rồ”, Burgess nhận định. Bà nói thêm rằng doanh số GTA VI có khả năng vượt qua kỷ lục phòng vé mọi thời đại, hiện thuộc về bộ phim Avengers: Endgame của Marvel.

“Xét các con số với toàn bộ ngành công nghiệp giải trí, sự kiện này thực sự rất lớn”, Burgess chia sẻ với Nikkei.

Tại Mỹ, GTA VI được bán với giá 80 USD cho bản tiêu chuẩn và 100 USD cho bản cao cấp (Ultimate Edition), gồm nội dung bổ sung như xe và vũ khí độc quyền.

Dòng người xếp hàng trước khu vực trải nghiệm GTA VI tại triển lãm Tokyo Game Show. Ảnh: Bloomberg.

Với hơn 15 triệu bản được đặt trước tính đến ngày 17/11 (75% trên PlayStation và 25% trên Xbox), hiệu ứng GTA VI còn lan đến bộ phận nhân sự tại các công ty.

Dữ liệu từ Employment Hero, một nền tảng quản lý nhân sự và tiền lương, cho thấy lượng đơn xin nghỉ phép vào ngày 19/11 tại Australia tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, riêng nhóm nam giới tuổi 18-44 tăng đến 84%.

Kể cả Fair Work Ombudsman, cơ quan quản lý quan hệ lao động tại Australia, cũng đăng những bài viết mang tính hài hước trên Instagram, nhắc nhở người lao động về quy định liên quan đến nghỉ ốm và nghỉ không lương.

“Nhắc nhẹ rằng bạn nên gửi đơn xin nghỉ phép sớm nhất có thể”, cơ quan này viết vào tháng 10, theo ghi nhận từ Nikkei.

Quyết định gây tranh cãi

Sau nhiều lần trì hoãn, GTA VI chính thức phát hành 13 năm sau bản tiền nhiệm, vốn đang giữ kỷ lục Guinness thế giới về doanh thu cao nhất trong 24 giờ với một sản phẩm giải trí.

Strauss Zelnick, CEO Take-Two Interactive Software, công ty mẹ của Rockstar Games (nhà phát hành loạt game GTA), cho biết lượng đơn đặt trước GTA VI đã vượt kỳ vọng ban đầu.

“Chúng tôi biết rằng con số sẽ sớm nói lên tất cả”, Zelnick chia sẻ với các nhà phân tích trong buổi công bố báo cáo tài chính ngày 9/11.

Với vốn hóa thị trường hiện vào khoảng 40 tỷ USD, Take-Two dự báo tổng giá trị đặt hàng mà công ty ghi nhận trong 3 tháng cuối năm 2026 sẽ đạt 3,35-3,5 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này bao gồm tổng giá trị các sản phẩm, dịch vụ dưới dạng kỹ thuật số và vật lý, được bán trong một giai đoạn nhất định.

Mức doanh thu trên cho thấy sức mạnh của trò chơi điện tử, thị trường đang được định giá hơn 280 tỷ USD, dự kiến đạt 350 tỷ USD vào năm 2030, theo Boston Consulting Group.

Mark Johnson, giảng viên chuyên ngành văn hóa kỹ thuật số tại Đại học Sydney, cho biết hành trình của GTA phản ánh rõ xu hướng thương mại hóa trong ngành, khi các “công ty trò chơi” dần chuyển thành “công ty kiếm tiền”. Ông dự đoán GTA VI sẽ tạo ra nguồn thu lâu dài thông qua các chế độ chơi online.

Hình ảnh một phần Vice City trong GTA VI. Ảnh: Rockstar Games.

Theo Johnson, các phiên bản GTA đầu tiên (1, 2, 3 và San Andreas) mang tính châm biếm, phá cách và truyền tải thông điệp về nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Những bản sau này dù cố gắng duy trì tinh thần ấy, chúng thực tế đã “mang tính thương mại” với quy mô thuộc dạng lớn nhất lịch sử.

Đây cũng là lần đầu nhà phát hành không tung ra bản đĩa vật lý cho một tựa game chủ lực. Thay vào đó, hộp sản phẩm chỉ chứa mã tải game. Theo Zelnick, doanh thu từ kênh bán lẻ hiện chỉ chiếm 2% tổng hoạt động kinh doanh của công ty, ví đĩa game như đĩa than.

Động thái trên vấp phải sự phản đối từ nhà bán lẻ và cửa hàng game độc lập. Video Games Plus, một nhà bán lẻ nổi tiếng tại Canada, đã từ chối phân phối GTA VI. Trên mạng xã hội X, cửa hàng tuyên bố các sản phẩm chỉ có mã trong hộp đi ngược cam kết của họ với phương tiện truyền thông vật lý, cũng như bảo tồn quyền sở hữu game.

Burgess cho rằng dù nhà bán lẻ vẫn có thể hưởng lợi từ đợt ra mắt, việc thiếu thị trường đĩa game qua sử dụng sẽ gây khó khăn cho mô hình kinh doanh vốn chịu nhiều áp lực.

“Chưa kể những vấn đề liên quan đến khả năng tiếp cận. Trò chơi điện tử thường đắt đỏ, vậy nên một số người chỉ có khả năng mua đĩa qua sử dụng”, bà nhấn mạnh.