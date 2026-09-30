Tủa Chùa phát huy quyền làm chủ của nhân dân

ĐBP - Ở Tủa Chùa, dân chủ cơ sở được cụ thể hóa từ những việc gần dân nhất: Công khai để dân biết, lắng nghe để dân góp ý, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng và tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát. Khi người dân được nói, được bàn và thấy ý kiến của mình được tôn trọng, sự đồng thuận được bồi đắp, trở thành nguồn lực để địa phương triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công an xã Tủa Chùa tuyên truyền chính sách pháp luật và lấy ý kiến người dân về đảm bảo an ninh trật tự.

Sau sắp xếp, tổ chức lại, xã Tủa Chùa còn 24 thôn, bản. Xác định thực hiện dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, xã chú trọng xây dựng cơ chế để người dân được biết, được bàn, tham gia ý kiến và kiểm tra, giám sát những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống cộng đồng. Trước hết, quyền làm chủ được bắt đầu từ việc người dân được biết. Xã đã chủ động công khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán, quyết toán ngân sách, các khoản huy động đóng góp của nhân dân, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người dân...

Hình thức công khai thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện địa bàn như niêm yết tại trụ sở, nhà văn hóa bản; thông tin qua các cuộc họp dân và hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Từ thông tin được công khai, người dân có cơ sở bàn bạc, quyết định những việc chung. Xã đã tổ chức họp thôn, bản để lấy ý kiến và biểu quyết công khai về mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, hương ước, quy ước, việc sáp nhập các bản và quy hoạch chung xã Tủa Chùa. Đa số nội dung đều nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Đến nay, 100% thôn, bản đã xây dựng và triển khai thực hiện hương ước, quy ước, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng. Với những vấn đề cần sự tham gia của nhân dân trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định, chính quyền chủ động công khai thông tin, tạo điều kiện để người dân đóng góp ý kiến, qua đó tăng sự đồng thuận khi triển khai trong thực tế.

Song song với đó, xã quan tâm làm tốt việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân qua nhiều kênh như các buổi đối thoại, tiếp xúc cử tri... Thời gian qua, xã đã tổ chức 5 cuộc tiếp xúc cử tri sau các kỳ họp với trên 3.450 lượt cử tri tham dự; tổ chức đối thoại giữa UBND xã với nhân dân trên địa bàn đảm bảo theo quy định. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được thực hiện theo quy định nhằm kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân. Trong một năm qua, xã đã tiếp 18 lượt công dân, tiếp nhận 40 đơn, gồm 2 đơn tố cáo và 38 đơn kiến nghị, phản ánh; trong đó 37 đơn thuộc thẩm quyền đã được xem xét giải quyết, không có vụ việc quá hạn. Đặc biệt, xã phối hợp và phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trong thực hiện trách nhiệm về dân chủ cơ sở. Điển hình là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nắm tình hình, tiếp nhận, giải quyết và phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân; tạo điều kiện để người dân tham gia góp ý, kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền.

Ông Phạm Quốc Đạt, Chủ tịch UBND xã Tủa Chùa cho biết: Thực hiện vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu chính quyền, xã đã duy trì tốt việc tiếp công dân định kỳ, tổ chức đối thoại khi cần thiết, kịp thời tiếp thu, chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Vào ngày thứ 4 hằng tuần, lãnh đạo UBND xã sẽ tiếp công dân để trực tiếp nghe tâm tư, nguyện vọng, ghi nhận kiến nghị, phản ánh để chỉ đạo cơ quan chuyên môn giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của người dân.

Cùng với được biết, được bàn, được lắng nghe, tham gia ý kiến, người dân còn được tạo điều kiện để thực hiện quyền kiểm tra, giám sát theo quy định. Nhiều nội dung được nhân dân tham gia giám sát trong thời gian qua như: Việc thực hiện hương ước, quy ước tại thôn, bản; quy trình bầu, miễn nhiệm trưởng thôn, bản; kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn; chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định cư, phương án quy hoạch dân cư; việc thu chi các khoản đóng góp và thực hiện chính sách tại địa phương.

Những kết quả đạt được cho thấy việc thực hiện dân chủ trên địa bàn xã Tủa Chùa từng bước đi vào nền nếp, thực chất. Khi thông tin được công khai, tiếng nói của người dân được lắng nghe, kiến nghị chính đáng được xem xét, giải quyết và quyền giám sát được phát huy, sự đồng thuận trong nhân dân được củng cố. Đây là nền tảng để xã Tủa Chùa tiếp tục xây dựng chính quyền gần dân, trọng dân, lắng nghe dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.