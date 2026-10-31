Tủa Chùa khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc lần thứ nhất

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự khai mạc ngày hội.

Đại biểu dự đêm khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc lần thứ nhất tại xã Tủa Chùa.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc lần thứ nhất năm 2026 là hoạt động hưởng ứng hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ngày hội diễn ra trong 3 ngày (từ 30/10 - 1/11), với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, lễ hội chọi dê Tủa Chùa, Carnaval đường phố, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, hoạt động trải nghiệm chợ phiên, chợ đêm và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cấp xã.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng xã Tủa Chùa.

Đặc biệt, sự kiện tổ chức ra mắt Phố đi bộ Tủa Chùa là sản phẩm du lịch mới, mở thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa, trải nghiệm cho người dân và du khách; đồng thời tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế đêm trên địa bàn.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày hội.

Ngày hội là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường đoàn kết cộng đồng; phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong sáng tạo, thực hành và thụ hưởng văn hóa; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Tủa Chùa kỳ vọng Ngày hội sẽ mang đến niềm vui, sự gắn kết và góp phần giới thiệu hình ảnh, con người Tủa Chùa với nhiều điểm đến, thân thiện, giàu bản sắc đến bạn bè và du khách gần xa.

Tiết mục múa chào mừng Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc lần thứ nhất xã Tủa Chùa.

Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, hấp dẫn.

Đêm khai mạc thu hút đông đảo Nhân dân và du khách.

Tại đêm khai mạc, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày hội được dàn dựng công phu với các tiết mục ca, múa, nhạc thể hiện đời sống văn hóa, tinh thần, phong tục, tập quán và vẻ đẹp trong sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc, tạo không gian nghệ thuật đậm sắc màu văn hóa vùng cao Tủa Chùa.