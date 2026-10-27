Từ Yoo Hae Jin đến Kim Ji Won: Có một 'giới hạn' cần phải được tôn trọng

Trong tập 6 của bộ phim truyền hình Doctor X (đài SBS) phát sóng ngày 24/10 vừa qua, có một nhân vật bệnh nhân từng bị bắn vào đầu trong "Phong trào Dân chủ hóa" ngày 18/5 và phải sống chung với những di chứng kéo dài suốt nhiều năm sau đó. Dù câu chuyện sử dụng cuộc đời của một cá nhân để làm nổi bật một bi kịch lịch sử, nhưng việc đưa các vấn đề mang tính chính trị nhạy cảm vào phim đã vấp phải nhiều chỉ trích.

Sự chỉ trích không dừng lại ở những phản đối đơn thuần về nội dung. Một bản kiến ​​nghị đã được gửi lên Quốc hội yêu cầu ngừng phát sóng chương trình, trong khi các tài khoản mạng xã hội của nữ diễn viên chính Kim Ji Won bị tấn công bởi hàng loạt bình luận ác ý đến mức trở thành một hình thức quấy rối trực tuyến. Một số cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng, cho rằng cô không nên đồng ý tham gia vào một dự án có chủ đề như vậy.

Ở chiều ngược lại, nhiều người lên tiếng phản bác, khẳng định rằng, việc quy trách nhiệm cá nhân cho một diễn viên là hoàn toàn sai trái. Họ cho rằng, mọi bất đồng nên được giải quyết với đội ngũ sản xuất hoặc hướng vào chính tác phẩm đó, và việc nhắm vào không gian trực tuyến cá nhân của diễn viên bằng những lời lẽ cay nghiệt là hành vi đi quá giới hạn.

Kiểu xung đột này không phải là điều mới mẻ. Một tình huống tương tự đã xảy ra gần đây, khi bộ phim The Assassins, được công chiếu vào dịp lễ Chuseok, vướng vào tranh cãi về vấn đề "xuyên tạc lịch sử". Làn sóng phản đối nhắm trực diện vào nam diễn viên Yoo Hae Jin. Một số người yêu cầu các nhãn hàng mà anh làm gương mặt đại diện phải chấm dứt hợp đồng, thậm chí một nhóm bảo thủ còn tổ chức biểu tình ngay trước nơi cư trú riêng của anh.

Mặc dù nội dung và các vấn đề cụ thể trong hai trường hợp này khác nhau, chúng đều có chung một mô thức: Những xung đột xoay quanh một tác phẩm đã leo thang thành áp lực đè nặng lên các cá nhân tham gia diễn xuất. Sự phản đối đối với thông điệp của tác phẩm đã lan rộng, dẫn đến việc công kích cả những vai diễn trong quá khứ, các hợp đồng quảng cáo, và thậm chí là cả đời tư của diễn viên.

Tất nhiên, khán giả có quyền đánh giá tác phẩm và bày tỏ quan điểm cá nhân. Thực tế, tranh luận và thảo luận là những hiện tượng tự nhiên nảy sinh khi các sản phẩm văn hóa tương tác với xã hội.

Vấn đề nằm ở đối tượng bị nhắm đến và bản chất của những lời phê bình đó. Khi một diễn viên bị mặc định là có quan điểm chính trị nhất định chỉ vì họ góp mặt trong một tác phẩm, hoặc khi họ bị ép buộc phải đưa ra lời giải thích và phải chịu trách nhiệm cá nhân vì đã tham gia vào một dự án, thì bản chất của sự phê bình đã chuyển hướng sang một khía cạnh hoàn toàn khác và đầy vấn đề.

Nếu bầu không khí này trở nên phổ biến, rất có khả năng các diễn viên sẽ bắt đầu tránh né những chủ đề dễ gây tranh cãi hoặc tự kiểm duyệt quá mức khi lựa chọn dự án. Hệ quả là phạm vi các tác phẩm sáng tạo khai thác những vấn đề lịch sử và xã hội có thể bị thu hẹp lại. Mặt khác, việc áp đặt các hạn chế toàn diện đối với những ý kiến ​​phê bình trên mạng có thể xung đột với quyền tự do ngôn luận, đòi hỏi một cách tiếp cận thận trọng hơn.

Bất chấp những tranh cãi xoay quanh, bộ phim The Assassins đã đạt tổng cộng hơn 3,34 triệu lượt người xem. Đối với loạt phim Doctor-X, tập thứ sáu, tâm điểm của các cuộc tranh luận đã đạt tỷ lệ người xem hộ gia đình trên toàn quốc là 19,5%, với đỉnh điểm lên tới 21,3%, thiết lập một kỷ lục mới cho loạt phim này. Điều này cho thấy rằng, dư luận phê bình và hiệu suất người xem không nhất thiết phải tỷ lệ thuận với nhau.

Xét cho cùng, mục tiêu không nên là dập tắt các cuộc tranh luận, mà là định hướng chúng đi đúng hướng. Đã đến lúc, cần xem xét lại ranh giới, làm sao để cân bằng giữa quyền tự do đánh giá các tác phẩm sáng tạo và nhu cầu bảo vệ các cá nhân liên quan.