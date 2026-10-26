Tự ý vào lớp học xé áo và đánh giáo viên, một phụ nữ ở Cà Mau bị phạt hơn 11,2 triệu đồng

Ngày 26.10, lãnh đạo UBND xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan công an đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 11,2 triệu đồng đối với bà N.T.M. (ngụ xã Năm Căn), vì người phụ nữ này đã xông vào lớp học xé áo và đánh giáo viên.

Theo đó, bà M. bị xử phạt về các hành vi gây mất an ninh trật tự công cộng tại trụ sở cơ quan, tổ chức; xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác và gây tổn hại cho sức khỏe người khác, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Giáo viên mầm non giữ vai trò quan trọng trong những năm đầu đời của trẻ, với công việc đòi hỏi nhiều tâm huyết và sự kiên nhẫn. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, trước đó, bà N.T.M. đã đến Trường mầm non Năm Căn, rồi đi vào lớp học tìm cô giáo vì cho rằng cô giáo đánh cháu nội của mình.

Trong đơn trình báo của giáo viên phụ trách lớp, khi gặp cô giáo, bà M. có hành động đánh, xé áo và chửi bới cô giáo... Vụ việc sau đó được những người có mặt phát hiện, can ngăn. Sự việc xảy ra trước mặt các em nhỏ và có nhiều người chứng kiến.

Nữ giáo viên cho rằng hành vi của bà M. đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, sức khỏe và uy tín của mình.

Về phía bà M., bà cho biết do quá tức giận vì nghi ngờ cô giáo đánh cháu nội nên đã xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, bà chưa có chứng cứ chứng minh nghi ngờ của mình.

Ngay sau đó, Công an xã Năm Căn đã mời các bên liên quan đến xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.