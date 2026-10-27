Từ ý tưởng xanh đến giải pháp phát triển bền vững trong Cuộc thi Sáng kiến Nông nghiệp xanh

Từ tái sử dụng vật liệu đã qua sử dụng đến những giải pháp hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững, các ý tưởng xanh đang góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao trách nhiệm với môi trường, xã hội. Không chỉ hướng tới giảm thiểu chất thải, những sáng kiến này còn mở ra cơ hội tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng. Cuộc thi Sáng kiến Nông nghiệp xanh và ESG 2026 là dịp để các ý tưởng được giới thiệu, kết nối và lan tỏa, góp phần thúc đẩy những giải pháp phát triển bền vững trong thực tiễn./.