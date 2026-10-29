Tự ý truyền trắng da tại nhà, một phụ nữ ở Hà Nội suy đa tạng, phải thở máy

Bệnh nhân được điều trị tích cực tại bệnh viện

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa điều trị một trường hợp suy đa tạng nghiêm trọng sau quá trình tự truyền Glutathione tại nhà. Người bệnh phải trải qua nhiều ngày hồi sức tích cực, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và lọc máu liên tục trước khi tình trạng sức khỏe từng bước cải thiện.

Ths.Mạc Duy Hưng, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân N.T.P. (51 tuổi, trú tại Hà Nội) có tiền sử viêm gan B mạn tính được phát hiện nhiều năm nhưng chưa điều trị bằng thuốc kháng virus. Người bệnh từng phẫu thuật u xơ tử cung năm 2025.

Theo người nhà bệnh nhân, từ ngày 27/9 đến 3/10/2026, bệnh nhân tự truyền Glutathione tại nhà với mục đích “thải độc gan”. Khoảng một giờ sau lần truyền ngày 3/10, người bệnh xuất hiện rét run, sau đó sốt cao, đau bụng quanh rốn.

Bệnh nhân được đưa đến một phòng khám tư nhân trong tình trạng sốt 39,5°C, huyết áp 160/90 mmHg và được xử trí bằng truyền thuốc giảm đau. Khoảng 30 phút sau, người bệnh xuất hiện buồn nôn, nôn, huyết áp tụt sâu, không đo được, phải chuyển cấp cứu đến cơ sở y tế.

Khi nhập viện, bệnh nhân đỏ da toàn thân, sốt 38°C, mạch nhanh 145 lần/phút, huyết áp chỉ còn 70/40 mmHg. Người bệnh được chẩn đoán sốc phản vệ, chưa loại trừ sốc nhiễm khuẩn, phải sử dụng thuốc vận mạch, lọc máu liên tục, đặt ống nội khí quản và thở máy.

Sau cấp cứu và điều trị, tình trạng tuần hoàn của bệnh nhân dần ổn định, ngừng được thuốc vận mạch. Tuy nhiên người bệnh tiếp tục sốt cao liên tục 40°C, vàng da tăng dần, chức năng gan và thận suy giảm, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 14/10/2026 để tiếp tục điều trị.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân trong tình trạng nặng, đã được đặt ống nội khí quản, thở máy. Người bệnh sốt 40°C, mạch khoảng 110 lần/phút, da và củng mạc vàng, nước tiểu vàng sẫm, kèm theo các tổn thương xuất huyết dưới da rải rác tại vị trí tiêm truyền.

Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ ghi nhận tình trạng nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, suy gan, suy thận và rối loạn chức năng nhiều cơ quan trên nền viêm gan B mạn tính.

Nguy cơ nhiễm khuẩn liên quan đến quá trình tiêm truyền trước đó là một trong những yếu tố cần được xem xét. Nếu thực hiện trong điều kiện không bảo đảm vô khuẩn, tiêm truyền có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập qua vị trí đặt kim, gây nhiễm khuẩn tại chỗ hoặc nhiễm khuẩn huyết.

Tuy nhiên, việc xác định chính xác nguồn nhiễm khuẩn ở từng trường hợp cần dựa trên kết quả xét nghiệm, diễn biến lâm sàng và đánh giá chuyên môn, không thể chỉ căn cứ vào thời điểm xuất hiện triệu chứng để khẳng định nguyên nhân.

Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, tập trung kiểm soát nhiễm khuẩn, hỗ trợ hô hấp và theo dõi chức năng các cơ quan. Sau khoảng 10 ngày điều trị, tình trạng nhiễm khuẩn được kiểm soát, chức năng gan và thận cải thiện rõ rệt, các biểu hiện suy đa tạng từng bước hồi phục. Mặc dù đã qua giai đoạn nguy kịch, người bệnh vẫn còn yếu cơ toàn thân, tiếp tục phải duy trì hỗ trợ thở máy.

BS Mạc Duy Hưng cảnh báo, truyền dịch là một biện pháp điều trị y khoa, chỉ được thực hiện khi có chỉ định phù hợp với tình trạng của từng người bệnh. Các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng “bổ gan”, “thải độc” hay “làm trắng da” không đồng nghĩa với việc mang lại lợi ích cho sức khỏe. Tự ý sử dụng các sản phẩm này, đặc biệt qua đường tiêm truyền, có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như phản ứng quá mẫn, sốc phản vệ, nhiễm khuẩn, quá tải dịch hoặc các tác dụng không mong muốn khác tùy thuộc vào thành phần và tình trạng sức khỏe của người sử dụng.

Đặc biệt, sốc phản vệ có thể diễn biến rất nhanh, gây suy hô hấp, trụy tuần hoàn và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, các thủ thuật tiêm truyền cần được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện, có nhân viên chuyên môn theo dõi và phương tiện xử trí cấp cứu.

Đối với người mắc bệnh gan mạn tính như viêm gan B, việc tự ý sử dụng các sản phẩm không rõ thành phần hoặc được quảng cáo có tác dụng “thải độc gan” không thể thay thế việc thăm khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Người bệnh cần được theo dõi định kỳ, đánh giá chức năng gan, tải lượng virus và điều trị thuốc kháng virus khi có chỉ định.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý truyền dịch tại nhà, không sử dụng thuốc tiêm hoặc các sản phẩm làm đẹp, thải độc khi chưa được bác sĩ thăm khám và chỉ định. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, rét run, đau bụng, khó thở, nổi ban, choáng váng hoặc tụt huyết áp sau tiêm truyền, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay để cấp cứu, tránh chậm trễ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.