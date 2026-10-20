Tự ý rời tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo nhận án phạt 'có cũng như không'

Nghe qua, án phạt dành cho Ronaldo có vẻ khá nghiêm khắc. Tuy nhiên, điều trớ trêu là chân sút 41 tuổi gần như chẳng mất gì đáng kể, từ tiền bạc đến cơ hội ra sân trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha.

Ngày 19/10, Hội đồng Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) quyết định treo giò Ronaldo 30 ngày và phạt 255 euro (215 bảng Anh), vì tự ý rời nơi tập trung đội tuyển hôm 30/9.

Khoản tiền phạt xem ra chỉ như ‘muối bỏ bể đối’ với khối tài sản khổng lồ của CR7. Theo ước tính của The Sun, tiền lương và thu nhập thương mại của ngôi sao đang khoác áo Al Nassr lên tới 225,5 triệu bảng mỗi năm. Với mức thu nhập ấy, Ronaldo chỉ cần khoảng 30 giây để kiếm đủ 215 bảng nộp phạt.

Nói cách khác, tiền đạo người Bồ Đào Nha thậm chí không cần chờ hết 1 phút để bù lại số tiền vừa bị trừ khỏi túi.

Ronaldo tại khu vực kỹ thuật và không được tung vào sân trận tuyển Bồ Đào Nha gặp Na Uy ngày 27/9. Ảnh: IMAGO.

Nếu khoản tiền phạt khiến nhiều người bật cười thì án treo giò 30 ngày cũng chẳng có vẻ gì đáng ngại hơn. Theo báo A Bola (Bồ Đào Nha), chủ nhân 5 Quả bóng Vàng đã chấp hành 19 ngày đình chỉ tạm thời, đồng nghĩa chỉ còn 11 ngày phải chịu án phạt.

Đáng nói, tuyển Bồ Đào Nha không còn trận đấu nào trong tháng 10. Hai cuộc đối đầu tiếp theo của thầy trò HLV Jorge Jesus tại Nations League lần lượt diễn ra trước Đan Mạch ngày 14/11 và Xứ Wales ngày 17/11.

Như vậy, khi thời gian đình chỉ tạm thời được tính vào án phạt, Ronaldo sẽ hết hạn treo giò trước khi đội tuyển trở lại thi đấu. Tóm lại, nếu như được HLV Jorge Jesus triệu tập, CR7 có thể thi đấu ngay trong tháng 11 tới, vì thế nhiều người cho rằng án phạt treo giò trên là ‘vô nghĩa’.

Mâu thuẫn dẫn đến vụ lùm xùm của Ronaldo bắt đầu khi HLV Jorge Jesus để anh ngồi dự bị suốt trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 hôm 27/9.

Theo lời kể của CR7, chiến lược gia 72 tuổi từng thông báo sẽ cho anh thi đấu 30 phút. Tiền đạo kỳ cựu khởi động từ đầu hiệp 2, nhưng hết trận vẫn không được vào sân.

Ronaldo sau đó cáo buộc HLV Jesus thất hứa, đồng thời cho rằng nhà cầm quân này tiếp tục không giữ đúng cam kết khi giải thích sự việc. Bất mãn, anh rời nơi tập trung của đội tuyển tại Copenhagen trước trận gặp Đan Mạch ngày 1/10.

Về phần mình, HLV Jesus phủ nhận việc hứa hẹn thời lượng thi đấu cụ thể và khẳng định quyền quyết định nhân sự thuộc về Ban huấn luyện.

Sau vụ việc, Ronaldo đã xin lỗi đồng đội và người hâm mộ, thừa nhận việc bỏ đội tuyển là không đúng. Đội trưởng Bồ Đào Nha cũng chấp nhận chịu trách nhiệm trước FPF, nhưng khẳng định vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho đội tuyển.

Trước đó, Chủ tịch FPF Pedro Proenca cũng bày tỏ mong muốn chứng kiến ngôi sao kỳ cựu tái xuất khi những bất đồng với HLV Jesus được giải quyết.

Ronaldo hiện vẫn nắm giữ kỷ lục ghi 146 bàn cho đội tuyển quốc gia, nhiều nhất lịch sử bóng đá nam. Tính cả sự nghiệp CLB, chân sút Al Nassr đã có 981 bàn thắng chính thức, chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn đúng 19 pha lập công.