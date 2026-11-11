Tự ý phá bỏ rào chắn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh gây mất an toàn giao thông

Ngày 10/11, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả cho biết, vừa có văn bản về việc vận động, tuyên truyền người dân không xâm phạm công trình và hành lang an toàn tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Rào chắn cao tốc Quy Nhơn - Chsi Thạnh qua phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai bị phá bỏ.

Theo đơn vị này, cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đã được đầu tư, xây dựng hệ thống hàng rào bảo vệ phạm vi đất hành lang ATGT đường bộ trên tuyến. Tuy nhiên, thời gian qua, đơn vị phát hiện tại một số địa phương có tuyến cao tốc đi qua xảy ra tình trạng người dân tự ý cắt bỏ, tháo dỡ hàng rào bảo vệ để chăn thả gia súc, gia cầm, canh tác trong phần đất hành lang an toàn đường bộ cao tốc.

Nhiều vị trí đi qua các phường như các phường An Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, xã Tuy Phước Tây (thuộc tỉnh Gia Lai) và các xã Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Xuân Thọ, Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk) có nhiều vị trí hàng rào bảo vệ cao tốc bị cắt bỏ.

Đơn vị quản lý tuyến đã phải khắc phục, rào chắn lại nhiều đoạn để đảm bảo an toàn.

Thậm chí còn có tình trạng trẻ em vào chơi trong khu vực hành lang an toàn cao tốc và người dân phá rào để chạy xe máy vào khu vực. Điều này gây mất ATGT trên tuyến, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng không nhỏ đến phương tiện lưu thông trên cao tốc và chính bản thân người dân; làm xấu mỹ quan và khó khăn cho công tác quản lý, vận hành tuyến đường.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả mong UBND các xã, phường tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn không cắt bỏ, tháo dỡ hàng rào bảo vệ, chăn thả gia súc, gia cầm, canh tác trong hành lang an toàn đường bộ và các vị trí lân cận có nguy cơ gây mất an toàn tuyến đường.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đưa vào khai thác chính thức từ ngày 29/4, thông toàn tuyến ngày 19/5. Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả là đơn vị được giao quản lý vận hành tuyến với chiều dài 66 km, trải dài từ phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đến xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk).