Tự ý dùng 1,4 tỷ đồng từ tài khoản, Trần Vĩnh Nguyên SN 1984 bị bắt tạm giam

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Vĩnh Nguyên (SN 1984, trú tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Sử dụng trái phép tài sản”.

Đối tượng Trần Vĩnh Nguyên bị bắt. Ảnh: CA tỉnh Gia Lai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 4/2024, ông P.T.H vay 1,4 tỷ đồng tại một ngân hàng và đề nghị giải ngân bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Trần Vĩnh Nguyên.

Ngày 19/4/2024, sau khi nhận số tiền giải ngân của ông H. một cách hợp pháp, Nguyên đã tự ý sử dụng toàn bộ 1,4 tỷ đồng để chuyển vào các tài khoản phục vụ việc đầu tư tiền ảo nhằm kiếm lời, đồng thời trả nợ và chi tiêu cá nhân mà không được sự đồng ý của ông H.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thực hiện các quyết định tố tụng đối với Trần Vĩnh Nguyên để tiếp tục làm rõ hành vi sử dụng trái phép tài sản.