Tự ý đổ rác sai giờ gây mất mỹ quan đô thị
Giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị không chỉ là trách nhiệm của đơn vị thu gom mà trước hết phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người dân. Thế nhưng, bất chấp quy định về thời gian đổ rác, tại khu vực ngã tư Hàng Thùng giao Nguyễn Hữu Huân, tình trạng người dân tự ý mang rác ra đổ khi chưa đến giờ thu gom vẫn diễn ra, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến vệ sinh chung.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-y-do-rac-sai-gio-gay-mat-my-quan-do-thi-246261111183815093.htm