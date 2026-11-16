Tự ý đem ô tô của công ty đi bán rồi dựng kịch bản lấy lại xe, thanh niên ở Hải Phòng chiếm đoạt 450 triệu

Theo kết quả điều tra, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Công đã lợi dụng mối quan hệ quen biết và việc từng làm cộng tác viên mua bán ô tô cho một công ty để lừa đảo chiếm đoạt 450 triệu đồng của anh N.H.L. (trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Đối tượng Đỗ Chí Công tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, ngày 2/10, Công tự ý lấy một chiếc ô tô Toyota Veloz Cross thuộc sở hữu của công ty mang bán cho anh L. với giá 450 triệu đồng. Sau khi nhận đủ tiền và bàn giao xe, Công không giao giấy tờ xe mà lấy lý do đang làm thủ tục rút hồ sơ.

Đến ngày 3/10, biết anh L. có nhu cầu bán lại xe, Công tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng có khách muốn mua xe với giá 485 triệu đồng, đồng thời lấy lý do đưa xe cho khách xem để nhận lại xe.

Để tạo lòng tin, Công tự lập giấy mua bán xe với một người mua không có thật, chụp ảnh gửi cho anh L. và thông báo khách đã đặt cọc 10 triệu đồng, hẹn ngày 11/10 thanh toán số tiền còn lại. Tin tưởng Công, anh L. đã giao lại xe.

Tuy nhiên, sau khi nhận lại xe, Công không thực hiện việc mua bán như đã thông báo mà mang xe trả lại cho chủ sở hữu thực sự, qua đó chiếm đoạt số tiền 450 triệu đồng của anh L.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vụ án và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.