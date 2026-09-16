Tự ý đăng căn cước của người khác lên mạng, bị phạt 20 triệu đồng

Ngày 16/9, thông tin từ Công an phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.M.T, (SN 1995, trú tại phường Thành Sen), về hành vi công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý, với số tiền 20 triệu đồng.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, N.T.M.T thừa nhận hành vi vi phạm. Ảnh: Công an phường Thành Sen

Trước đó, N.T.M.T sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ tìm một người để gặp mặt, giải quyết công việc cá nhân. Kèm theo bài viết, người này đăng hình ảnh Căn cước điện tử của người được tìm kiếm, làm lộ các thông tin cá nhân gồm: họ tên, ngày sinh, số Căn cước, ngày cấp, thời hạn và nơi cấp.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, N.T.M.T thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức việc công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý là trái quy định của pháp luật và cam kết không tái phạm.

Lực lượng Công an khuyến cáo người dân không tự ý thu thập, sử dụng, cung cấp, chia sẻ hoặc công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu hoặc không thuộc trường hợp pháp luật cho phép. Khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, người dân cần thận trọng, kiểm tra kỹ nội dung và loại bỏ các thông tin cá nhân không cần thiết, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh.