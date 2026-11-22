Ông Dương Thành Long - Chủ tịch UBND xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi, đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Quốc Việt - Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Đăk Sao.

Hàng chục cây xanh trong khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Đăk Sao bị cưa hạ thân, cành, đào gốc.

Theo đó, với vai trò người đứng đầu đơn vị, ông Việt đã không tuân thủ đúng quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ trong quản lý cây xanh. Tự ý tổ chức cắt hạ, đào bới gốc cây khi chưa lập phương án bằng văn bản và chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, ông Việt không đưa nội dung cắt hạ cây xanh ra bàn bạc, thông qua tập thể Ban Giám hiệu và Hội đồng sư phạm nhà trường. Việc tổ chức đốn hạ, đào bứng và di chuyển cây xanh trong khuôn viên trường chưa tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, vượt thẩm quyền được giao của hiệu trưởng.

Dù vi phạm lần đầu, song hành vi của ông Việt được xác định có tính chất, mức độ tác hại lớn, tác động ra ngoài phạm vi nội bộ, phát sinh dư luận xã hội và phản ánh trên các phương tiện truyền thông, làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

Thời gian thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Quốc Việt là 12 tháng, kể từ ngày 18/11/2026.

Trước đó, cuối tháng 9/2026, UBND xã Đăk Sao nhận được phản ánh của nhân dân về việc các trường học trên tự ý cưa hạ cây xanh nên tiến hành kiểm tra. Kết quả kiểm tra xác định Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Đăk Sao có 17 cây xanh, Trường Mầm non xã Đăk Sao có 2 cây xanh (chủng loại: Xà cừ, bằng lăng tím, sanh, mít...) được trồng trong khuôn viên trường từ khoảng năm 2005, đã bị tác động bằng hình thức cắt ngang thân, đào gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, phần lớn thân, cành, gỗ của các cây bị cưa hạ đã được vận chuyển đi khỏi hiện trường. Hiện trường chỉ còn lại phần gốc cây, 2 lóng gỗ (mít). Đặc biệt, không ghi nhận tình trạng các cây bị sâu bệnh đối với các cây được kiểm tra.

Ông Phạm Quốc Việt, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Đăk Sao, giải thích rằng việc cắt hạ trong khuôn viên trường học được thực hiện nhằm đảm bảo cho học sinh, giáo viên trong mùa mưa bão, chủ động phòng ngừa nguy cơ cây gãy, đổ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến cơ sở vật chất của nhà trường. Số thân gỗ, cành sau khi được cưa hạ đã cho người dân làm củi.

Còn bà Phạm Thị Nguyệt, Hiệu trưởng trường Mầm non Đăk Sao, giải thích rằng nhà trường cưa hạ 2 cây trong khuôn viên là do một số cành, nhánh bị sâu đục thân nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trong mùa mưa bão. Ngoài ra, các cây nằm gần đường điện nên cưa hạ sẽ đảm bảo an toàn lưới điện.