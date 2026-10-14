Tự ý bán đất công, hai nguyên cán bộ xã bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bạch Chí Điển. (Ảnh: Công an Phú Thọ)

Trước đó, ngày 12/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bạch Chí Điển (sinh năm 1960), nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Sơn và Hoàng Mạnh Dũng (sinh năm 1979), nguyên công chức địa chính xã, về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3 Điều 357 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Mạnh Dũng. (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Theo kết quả điều tra, từ năm 2013 đến năm 2018, các bị can đã vượt quá thẩm quyền, tự ý bán 1.116,2m² đất thuộc tài sản công (trụ sở Chi cục Thuế, Trường Mầm non, Trạm Y tế xã…) cho 4 hộ dân, thu tổng cộng 545,86 triệu đồng.

Số tiền này không được nộp vào ngân sách nhà nước mà để ngoài sổ sách và tự ý chi tiêu. Do diện tích đất trên thuộc diện phải thu hồi theo quy định, hành vi vi phạm đã trực tiếp gây thiệt hại hơn 545 triệu đồng cho các hộ dân mua đất.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.