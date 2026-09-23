Tự xưng là bác sĩ, nhắn tin yêu cầu lạ lùng hối thúc phụ huynh quay video

Một nhóm phụ huynh trên mạng xã hội đang chia sẻ thông tin về hai đối tượng tự xưng là Quý và Kim Thoa - bác sĩ của Khoa Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) chủ động nhắn tin, đeo bám nghi có ý đồ bất chính.

Hai người này yêu cầu các bà mẹ quay video xi tè con với mục đích xem có phát triển bình thường không, từ đó tư vấn điều trị, gửi thuốc men.

Phụ huynh nào có ý hoài nghi thì lập tức bị hai người trên chặn luôn.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều kịp thời cảnh giác, vẫn có phụ huynh tưởng là bác sĩ nhiệt tình, quan tâm con mình.

Cụ thể, trong tin nhắn một phụ huynh chụp màn hình lưu lại, kẻ tự xưng là bác sĩ Kim Thoa liên tục hối thúc chị xi tè em bé để quay video gửi mình, dù người mẹ nói bé đang ngủ nên không đánh thức được.

Tin nhắn của đối tượng xưng là bác sĩ được một phụ huynh chụp màn hình.

Các phụ huynh cho biết còn một đối tượng khác xưng là bác sĩ Quý cũng nhắn tin yêu cầu gửi video nhạy cảm của trẻ. Ảnh chụp màn hình.

Sau khi nhận được phản ánh từ PV VietNamNet, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã có thông tin trả lời chính thức.

Bà Nguyễn Thị Thuý - Phó trưởng Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bệnh viện không hề có Khoa Tổng hợp mà chỉ có Khoa Nội tổng hợp. Sau quá trình rà soát, đơn vị khẳng định Khoa Nội tổng hợp không có bác sĩ tên là Quý và Kim Thoa.

Như vậy, hai đối tượng tự xưng là bác sĩ kia không phải là bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 2.