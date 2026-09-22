Từ xử lý rác sang không tạo thêm rác ở Tây Ninh

Chủ tịch UBND xã Dương Minh Châu Đinh Thế Trọng kêu gọi cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp, trường học và người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường tại địa phương. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Phát biểu tại lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đài Thy cho biết, thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đạt một số kết quả tích cực. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn ước đạt trên 94%; 100% khu, cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Tuy nhiên, áp lực đối với môi trường ngày càng lớn. Hiện mỗi ngày trên địa bàn tỉnh phát sinh khoảng 1.500 tấn chất thải rắn sinh hoạt; tổng kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý trong năm 2026 ước khoảng 250 tỷ đồng. Tình trạng xả rác không đúng nơi quy định, sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, ô nhiễm cục bộ vẫn còn xảy ra; việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn còn hạn chế.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đài Thy, quan điểm nhất quán của tỉnh là phát triển kinh tế phải gắn chặt với bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Trong đó, cần chuyển mạnh từ tư duy “xử lý chất thải” sang giảm phát sinh, phân loại, tái sử dụng và tái chế ngay từ đầu nguồn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết (áo trắng) cùng các đại biểu tham gia trồng cây xanh dọc tuyến kênh Cầu Láng Liêm, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân tập trung giảm phát sinh, phân loại chất thải tại nguồn; nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong xử lý các điểm tồn đọng rác, khu vực có nguy cơ ô nhiễm; tăng cường kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời thúc đẩy sản xuất sạch hơn, kinh tế tuần hoàn và hình thành lối sống xanh.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Dương Minh Châu, Đinh Thế Trọng kêu gọi cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp, trường học và người dân cùng thực hiện những hành động cụ thể, từ hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn đến duy trì vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh và chỉnh trang các khu dân cư. Địa phương xác định việc bảo vệ môi trường phải trở thành hoạt động thường xuyên, thay vì chỉ tập trung trong những đợt ra quân.

Ngay sau lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết cùng các đại biểu tham gia trồng cây xanh dọc tuyến kênh Cầu Láng Liêm. Cùng thời điểm, địa phương triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, phát quang, thu gom chất thải, chỉnh trang cảnh quan tại Công viên Dương Minh Châu, tuyến kênh Cầu Láng Liêm, khu vực chợ, các tuyến đường và khu vực dọc suối Xa Cách.