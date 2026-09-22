Từ xích mích tính tiền cà phê, gọi hàng chục đối tượng mang hung khí đến hỗn chiến

Các đối tượng bị xử lý gồm: Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi), Y Xương Niê (23 tuổi), Ngô Trường Luân (38 tuổi), Nguyễn Trọng Việt (44 tuổi), Nguyễn Công Tài (22 tuổi) và Nguyễn Nam Trường (19 tuổi).

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trong đó, Tùng, Y Xương, Luân và Việt bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Tài và Trường bị khởi tố về hai hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 21/4, Tùng cùng nhóm bạn đến uống cà phê tại quán Hồ Sen, ở xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Trong lúc thanh toán tiền, nhóm của Tùng xảy ra mâu thuẫn với 2 nhân viên quán. Lúc này, Tùng cầm ly nước hất vào mặt và dùng tay đấm vào đầu một nhân viên.

Sau đó, hai bên gọi điện, lôi kéo hàng chục người đến quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, hai nhóm sử dụng nhiều loại hung khí nguy hiểm lao vào đánh, chém nhau, khiến nhiều người bị thương.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định.