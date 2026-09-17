Tự xem mây siêu lớn gây mưa ở miền Bắc, miền Trung qua vệ tinh

Người dân có thể chủ động xem thông tin thời tiết qua các công cụ trực tuyến. Ảnh: VNDMS.

Trong tình hình cả nước xuất hiện những đợt mưa lớn, ảnh vệ tinh và bản đồ radar có thể giúp người dùng hình dung hệ thống thời tiết đang diễn biến như thế nào. Một số công cụ còn cho phép tua lại dữ liệu trong những giờ trước hoặc xem dự báo trong thời gian tới.

Zoom Earth

Zoom Earth là một trong những công cụ dễ sử dụng nhất nếu muốn theo dõi thời tiết tại Việt Nam. Nền tảng cung cấp ảnh vệ tinh gần thời gian thực, radar mưa cùng các lớp dữ liệu như gió, nhiệt độ và lượng mưa.

Sau khi mở trang, người dùng có thể tìm kiếm tỉnh, thành phố hoặc khu vực cần theo dõi. Chọn Satellite để quan sát các vùng mây trên khu vực Việt Nam. Thanh thời gian cho phép tua qua các khung giờ, từ đó nhận biết một khối mây đang di chuyển theo hướng nào.

Nếu muốn biết mưa đang xuất hiện ở đâu, chuyển sang Radar. Bản đồ này hiển thị lượng mưa được radar phát hiện, với màu sắc khác nhau tương ứng cường độ mưa. Người dùng có thể phóng to một khu vực để theo dõi diễn biến chi tiết hơn.

Dạng bản đồ radar của Zoom Earth.

Người dùng nên lưu ý ảnh vệ tinh và radar trả lời hai câu hỏi khác nhau. Satellite cho biết mây đang phân bố như thế nào, trong khi radar tập trung vào lượng mưa được phát hiện.

Zoom Earth cũng có các bản đồ dự báo và cho phép điều chỉnh thời lượng vệ tinh, từ vài giờ đến 24 giờ ở một số chế độ.

Phù hợp khi: muốn nhanh chóng biết mây và mưa hiện ở đâu.

Windy

Nếu muốn biết thời tiết đang xảy ra và trong những giờ tới thế nào, người dân có thể truy cập trang Windy.com. Công cụ có giao diện nhiều thứ tiếng, bao gồm tiếng Việt.

Trên màn hình, người dùng có thể mở menu Lớp bản đồ để chọn loại thông tin muốn theo dõi. Một số mục đáng chú ý gồm Radar thời tiết (Weather radar), Vệ tinh (Satellite), Gió (Wind), Mưa và dông (Rain, thunder), Mây (Clouds) và Lượng mưa tích lũy (Rain accumulation).

Sau khi chọn lớp dữ liệu, kéo thanh thời gian ở phía dưới màn hình để xem diễn biến theo từng giờ. Người dùng cũng có thể bấm vào một vị trí cụ thể trên bản đồ để xem dự báo chi tiết cho địa điểm đó.

Windy kết hợp nhiều dạng dữ liệu thời tiết một cách trực quan.

Windy cung cấp nhiều mô hình dự báo, trong đó có ECMWF, GFS và ICON. Người dùng có thể chuyển đổi giữa các mô hình để so sánh kết quả dự báo. Tuy nhiên, đây là các mô hình dự báo nên kết quả có thể thay đổi, đặc biệt với những hiện tượng cục bộ như mưa dông.

Điểm tiện lợi của Windy là có thể kết hợp nhiều lớp dữ liệu. Chẳng hạn, người dùng có thể xem Vệ tinh để quan sát mây, chuyển sang Radar thời tiết để kiểm tra vùng đang có mưa, rồi chọn Gió để xem hướng di chuyển của hệ thống thời tiết.

Phù hợp khi: muốn theo dõi mưa, gió và dự báo thời tiết tại một địa điểm cụ thể mà không cần chuyển qua nhiều ứng dụng.

Himawari

Khác với Zoom Earth và Windy, Himawari Real-Time Image là dữ liệu ảnh từ vệ tinh khí tượng Himawari do Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) vận hành.

Công cụ này đặc biệt thú vị khi muốn xem một hệ thống mây phát triển và di chuyển như thế nào trên Biển Đông và Việt Nam. JMA cung cấp nhiều loại ảnh, trong đó có ảnh nhìn thấy, hồng ngoại và hơi nước.

Để sử dụng, người dùng chọn khu vực bao phủ Việt Nam (ví dụ Đông Nam Á), sau đó chọn loại ảnh. Infrared là lựa chọn đáng chú ý nếu muốn theo dõi mây liên tục cả ban ngày lẫn ban đêm. JMA cũng cung cấp các sản phẩm ảnh màu và những chế độ chuyên biệt để quan sát đặc điểm của mây.

Giao diện Himawari không quá khó để sử dụng.

Ngoài ra, với tính năng Play, thay vì chỉ nhìn một ảnh tĩnh, người dùng có thể phát liên tiếp các ảnh vệ tinh để thấy khối mây di chuyển theo thời gian. JMA cho biết dữ liệu HimawariCast có ảnh toàn đĩa với khoảng thời gian 10 phút.

Tuy nhiên, mật độ mây càng nhiều không đồng nghĩa mưa sẽ càng lớn. Ảnh vệ tinh chủ yếu giúp quan sát hệ thống mây. Khi muốn kiểm tra mưa đang xảy ra ở đâu, nên kết hợp với radar hoặc nguồn khí tượng mặt đất.

Phù hợp khi: muốn quan sát trực tiếp diễn biến của các khối mây từ không gian.

VNDMS

VNDMS là Hệ thống Giám sát Thiên tai Việt Nam, bản quyền thuộc về Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai thuộc Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.

Mở bản đồ, người dùng có thể bật các lớp thông tin liên quan đến khí tượng, thủy văn, mưa và cảnh báo thiên tai. Hệ thống hiện phân loại nhiều ngưỡng cảnh báo mưa, từ 0-30 mm đến trên 300 mm.

Trang web Hệ thống Giám sát Thiên tai Việt Nam.

Người dùng có thể phóng to khu vực cần theo dõi và bật từng lớp dữ liệu để xem thông tin tương ứng. VNDMS cũng tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, gồm khí tượng, thủy văn, địa phương và một số nguồn quốc tế.

Tuy nhiên, VNDMS nên được xem như một nguồn theo dõi và tham khảo. Khi có cảnh báo thiên tai, người dân vẫn nên ưu tiên các thông báo chính thức từ cơ quan chức năng địa phương và cơ quan khí tượng.

Phù hợp khi: muốn theo dõi mưa và các nguy cơ thiên tai tại Việt Nam trên một bản đồ tổng hợp.