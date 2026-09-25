Từ xây nền đến khai thác, Tây Ninh đổi cách chuyển đổi số

Tây Ninh chú trọng thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, gắn phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với tiến trình chuyển đổi số. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Chuyển đổi số trong khu vực công tại Tây Ninh đang chuyển từ giai đoạn xây dựng hạ tầng, nền tảng sang khai thác dữ liệu, nâng chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết, tỉnh đang triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số theo hướng “rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ thời hạn, rõ sản phẩm”, đồng thời tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, dữ liệu, hạ tầng và nhân lực.

Một trong những nền tảng quan trọng được Tây Ninh tập trung đầu tư là hạ tầng viễn thông và hạ tầng phục vụ chính quyền số. Toàn tỉnh hiện có 5.125 vị trí trạm thu phát sóng di động, trong đó 1.240 vị trí ứng dụng công nghệ 5G; 100% xã, phường đã được phủ sóng 5G, tỷ lệ phủ sóng 5G trên dân số đạt 91%. Tại các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động, 36/55 khu, cụm công nghiệp đã được phủ sóng 5G, tương đương 65,45%.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa, dữ liệu đang trở thành một trong những trọng tâm của quá trình chuyển đổi số. Tây Ninh hiện có 182 nền tảng số, cơ sở dữ liệu cần triển khai, trong đó đã có 138 và còn 44 nền tảng, cơ sở dữ liệu chưa hoàn thành. Trong số 138 nền tảng, cơ sở dữ liệu đã có, 124 đã được cập nhật đầy đủ dữ liệu, 14 cơ sở dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.

Tỉnh đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với 13 cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của các bộ, ngành, với tổng số giao dịch dữ liệu qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh đạt hơn 145,57 triệu lượt từ tháng 12/2024 đến nay. Đây là cơ sở để chuyển từ việc xây dựng các hệ thống riêng lẻ sang khai thác dữ liệu liên thông, phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với hạ tầng và dữ liệu, chuyển đổi số đang tạo thay đổi rõ nét trong phương thức cung cấp dịch vụ công. Toàn tỉnh hiện có 1.851 thủ tục hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó 1.423 thủ tục cấp tỉnh và 428 thủ tục cấp xã; có 1.510 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, chiếm 81,6%.

Tại 100% bộ phận một cửa, quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được triển khai. Tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa đạt 99,21%, tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt 99,66%.

Tây Ninh đã bố trí nhân lực phụ trách chuyển đổi số tại 96/96 xã, phường và 100% sở, ngành. Tuy nhiên, mới có 74/96 xã, phường, tương đương 77,1%, bố trí được nhân sự có trình độ công nghệ thông tin; còn 22 xã, phường thiếu nhân lực chuyên môn này.

Cùng với đó, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của một số bộ, ngành và Cổng Dịch vụ công quốc gia có thời điểm hoạt động chậm; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa một số hệ thống, cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Một số cơ sở dữ liệu chưa được hướng dẫn đầy đủ về cơ quan chủ trì, quy trình cập nhật, đồng bộ, từ điển dữ liệu và cơ chế khai thác. Nhân lực công nghệ thông tin tại cơ sở còn thiếu, trong khi kỹ năng số của một bộ phận thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng chưa đồng đều.

Năm 2026, tỉnh bố trí 1.179,901 tỷ đồng cho khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tương đương 1,98% tổng chi ngân sách địa phương. Tỉnh kiến nghị Trung ương bổ sung 1.086,570 tỷ đồng. Nếu được đáp ứng, tổng nhu cầu chi cho lĩnh vực này sẽ đạt 2.266,471 tỷ đồng, tương đương 3,87% tổng chi ngân sách địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò người đứng đầu, là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả chuyển đổi số. Cùng với đó, thể chế, chính sách phải đi trước một bước; nhiệm vụ phải được phân công rõ trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm; công tác kiểm tra, giám sát phải được tăng cường, đồng thời đào tạo kỹ năng số phải được thực hiện thường xuyên, chú trọng năng lực thực hành và ứng dụng.

Tây Ninh kiến nghị các cơ quan Trung ương sớm thống nhất hướng dẫn kỹ thuật về cập nhật, đồng bộ dữ liệu, tiêu chuẩn kết nối, giao diện lập trình ứng dụng (API), danh mục dịch vụ chia sẻ dữ liệu; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ quản, cơ chế xử lý dữ liệu sai, thiếu, không đồng bộ. Tỉnh cũng đề nghị các bộ, ngành phối hợp hoàn thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia, các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và cơ sở dữ liệu quốc gia, nâng cao khả năng liên thông, hiệu năng hệ thống và hỗ trợ kỹ thuật khi phát sinh sự cố.

Tỉnh đang đặt trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo vào kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu; nâng chất lượng nhân lực; bảo đảm an toàn thông tin; phát triển AI và hoàn thiện các nền tảng dùng chung. Đây được xem là bước chuyển từ xây dựng chính quyền số về mặt hạ tầng sang nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ xã hội.