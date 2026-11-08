Từ xây dựng đến đưa văn hóa vào quản trị tại PETROVIETNAM

Phiên tọa đàm là một trong những nội dung trọng tâm của Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026, được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (2016-2026).

Toàn cảnh phiên tọa đàm

Dưới sự điều phối của TS. Võ Trí Thành, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, các diễn giả tập trung thảo luận ba nội dung: chuyển hóa giá trị văn hóa thành sức mạnh doanh nghiệp; tháo gỡ điểm nghẽn trong thực hành văn hóa kinh doanh; xác định những hành động ưu tiên triển khai Khung hành động phát triển văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035 (Khung hành động 9-4-2).

Văn hóa là nền tảng tạo dựng niềm tin và sức mạnh doanh nghiệp

Tại phiên thảo luận, các diễn giả tập trung làm rõ vai trò của văn hóa trong quản trị, xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh. Những kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, văn hóa kinh doanh cần được thể hiện qua hành vi của người lãnh đạo, chất lượng sản phẩm, trách nhiệm với người lao động và việc thực hiện cam kết với khách hàng, đối tác.

Chia sẻ từ thực tiễn PETROVIETNAM, Phó Tổng Giám đốc Cao Hoài Dương nhấn mạnh, văn hóa doanh nghiệp được thể hiện rõ nét nhất khi doanh nghiệp đối diện với khó khăn, thách thức và phải đưa ra những quyết định quan trọng.

Những năm qua, PETROVIETNAM đã trải qua nhiều biến động lớn, từ đại dịch COVID-19, giá dầu giảm sâu, đứt gãy chuỗi cung ứng đến bất ổn địa chính trị và biến động thị trường năng lượng. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn phải cân bằng giữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, đời sống người lao động, trách nhiệm với khách hàng, đối tác và nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Cao Hoài Dương trao đổi tại tọa đàm

Theo ông Cao Hoài Dương, chính trong những hoàn cảnh khó khăn, các giá trị văn hóa cốt lõi của PETROVIETNAM gồm “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” được kiểm chứng và khẳng định bằng hành động cụ thể.

Trong đó, "khát vọng" thể hiện ở tinh thần vươn lên, không bao giờ đầu hàng trước khó khăn, dám đặt mục tiêu cao và mở rộng không gian phát triển; cùng với đó, vượt qua khó khăn bằng "trí tuệ" gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển con người; "chuyên nghiệp" được thể hiện qua kỷ luật, an toàn, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh; "nghĩa tình" là trách nhiệm, tình cảm với người lao động, đối tác, cộng đồng và đất nước.

Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM cho rằng, văn hóa không thay thế quản trị nhưng góp phần quyết định cách thức quản trị được thực hiện. Khi doanh nghiệp nhất quán giữa những giá trị đã xác lập và hành động thực tế, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn, văn hóa sẽ tạo dựng niềm tin của người lao động, khách hàng và đối tác, từ đó chuyển hóa thành uy tín thương hiệu và hiệu quả kinh doanh.

Ông Hong Sun, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Hàn Quốc Thế giới, cho rằng văn hóa kinh doanh là năng lực cạnh tranh cốt lõi giúp doanh nghiệp Hàn Quốc vươn ra thế giới. Theo ông, văn hóa doanh nghiệp tạo dựng từ uy tín, việc bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giữ đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng; trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động và cộng đồng; sự khuyến khích, ủng hộ từ nhà nước khi doanh nghiệp thực hiện tốt các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội, quản trị thông qua ưu đãi tín dụng, thuế và cộng điểm trong mua sắm công.

Từ góc độ quản lý nhà nước và hội nhập quốc tế, các diễn giả cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn văn hóa kinh doanh với xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu quốc gia và mở rộng thị trường. Việc phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời tiếp thu các chuẩn mực quản trị tiên tiến, được xem là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đưa giá trị văn hóa vào quản trị và kết quả đo lường

Tại phiên thảo luận về tháo gỡ điểm nghẽn và tổ chức thực hiện, các diễn giả tập trung trao đổi những rào cản trong quá trình đưa văn hóa kinh doanh vào thực tiễn, từ các lĩnh vực như cơ chế chính sách, công cụ đánh giá đến vai trò người đứng đầu và sự phối hợp giữa các bên liên quan.

Đề cập đến vấn đề này, ông Cao Hoài Dương cho rằng, một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là khoảng cách giữa nhận thức và thực hành văn hóa doanh nghiệp. Nhiều tổ chức đã xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi, sổ tay văn hóa và quy tắc ứng xử, song điều quan trọng là những giá trị ấy phải thực sự tác động đến quyết định của người lãnh đạo và hành động của mỗi người lao động.

Đặc biệt, Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM nhấn mạnh vai trò nêu gương của người đứng đầu. Với doanh nghiệp nhà nước, người lãnh đạo có vai trò nêu gương cho người lao động từ những việc nhỏ hàng ngày, từ đó trở thành nền nếp văn hoá doanh nghiệp. Thách thức đối với người lãnh đạo kế nhiệm là duy trì những giá trị văn hóa tốt đẹp đã được tập thể vun đắp, để những cách làm tốt trở thành thói quen, thành nếp sống riêng của doanh nghiệp.

Ban Tổ chức cảm ơn các diễn giả tham gia tọa đàm

Với hệ sinh thái doanh nghiệp lớn, hoạt động trong nhiều lĩnh vực và mô hình sản xuất kinh doanh khác nhau, PETROVIETNAM có điều kiện thuận lợi để nghiên cứu, kiểm chứng các phương pháp đo lường văn hóa trong thực tiễn.

Từ thực tiễn đó, PETROVIETNAM đang hướng tới đưa các giá trị văn hóa sâu hơn vào quản trị nhân sự, quản trị hiệu suất, đào tạo cán bộ, quy trình làm việc và hệ thống tiêu chí đánh giá; đồng thời gắn văn hóa với xây dựng thương hiệu, truyền thông và trách nhiệm xã hội.

Khép lại phiên tọa đàm, các diễn giả thống nhất định hướng đưa giá trị văn hóa vào quyết định quản trị, xây dựng cơ chế khuyến khích thực hành văn hóa và tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp bằng những nhiệm vụ, kết quả cụ thể.

Thông qua những chia sẻ và đề xuất tại tọa đàm, PETROVIETNAM tiếp tục khẳng định định hướng đưa văn hóa trở thành nền tảng trong quản trị doanh nghiệp, gắn với đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa kinh doanh tốt đẹp trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.