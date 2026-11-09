Từ vương miện sắc đẹp đến vòng lao lý: Hành trình 26 năm của cựu Hoa hậu Thái Lan bị bắt vì ăn chặn tiền từ thiện

Hoa hậu Thái Lan năm 2000 bị bắt vào ngày 6-11-2026 vì bê bối liên quan đến hoạt động từ thiện

Từ biểu tượng nhan sắc đến nhân vật bị điều tra ăn chặn tiền từ thiện

Vụ việc gây chấn động dư luận Thái Lan bởi trong nhiều năm qua, bà Panadda được biết đến không chỉ là nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí mà còn là gương mặt gắn liền với các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế trong xã hội.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các sĩ quan thuộc lực lượng điều tra tội phạm kinh tế đã bắt giữ bà Panadda tại nhà riêng ở khu vực Navamin, Bangkok. Việc bắt giữ được thực hiện trên cơ sở lệnh của Tòa án Hình sự ban hành ngày 5-11 đối với bà và chồng là Atip “Got” Anantawan.

Bà Panadda đang phải đối mặt với các cáo buộc gồm lừa đảo công chúng, âm mưu rửa tiền và vi phạm các quy định của Luật Tội phạm máy tính của Thái Lan.

Vụ điều tra xoay quanh các hoạt động tài chính của Quỹ Ongkorn Thamdee, tổ chức từ thiện do bà Panadda sáng lập và giữ chức chủ tịch.

Những nghi vấn xuất hiện khi bà đang vướng vào tranh chấp hôn nhân với chồng, liên quan đến bất động sản, tài sản và các khoản tiền lớn.

Chính từ đây, các cơ quan điều tra bắt đầu chú ý đến dòng tiền luân chuyển trong hệ thống tài khoản tiếp nhận quyên góp của quỹ.

Con đường sự nghiệp sau ngôi vị hoa hậu

Người phụ nữ đang đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng này từng là một trong những hoa hậu được yêu mến nhất của Thái Lan.

Hoa hậu Thái Lan năm 2000 Panadda

Người đẹp sinh năm 1976 bước vào làng giải trí sau khi đăng quang Hoa hậu Thái Lan năm 2000. Danh hiệu sắc đẹp giúp bà nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình với vai trò người dẫn chương trình, diễn viên.

Bà Panadda còn được biết đến như một nhà hoạt động xã hội nhiệt huyết. Năm 2014, xảy ra vụ việc một phụ nữ bị tấn công tình dục trên tàu hỏa tại Thái Lan, gây phẫn nộ trong dư luận nước này. Sau vụ việc này, bà Panadda đẩy mạnh các hoạt động vận động bảo vệ quyền phụ nữ và nâng cao nhận thức về an toàn xã hội.

Từ đó, bà thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành, các trường hợp trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn và những người cho rằng họ đang phải đối mặt với bất công.

Bà Panadda còn được biết đến là người đẹp có học thức cao. Bà hoàn thành chương trình tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Rangsit, đồng thời tiếp tục mở rộng các hoạt động xã hội dựa trên sức ảnh hưởng của người nổi tiếng.

Sự ra đời của quỹ từ thiện Ongkorn Thamdee

Các hoạt động thiện nguyện ban đầu được triển khai dưới hình thức một mạng lưới tình nguyện mang tên Ongkorn Thamdee. Theo giải trình của bà Panadda, từ năm 2014, một tài khoản mang tên “Ongkorn Thamdee by Ms Panadda Wongphudee” đã được mở để phục vụ việc hỗ trợ các trường hợp cần giúp đỡ khẩn cấp.

Bà Panadda nổi tiếng với các hoạt động thiện nguyện

Thời gian đầu, phần lớn kinh phí đến từ nguồn tiền cá nhân của bà. Tuy nhiên, khi mạng lưới được nhiều người biết đến hơn, các khoản quyên góp từ công chúng bắt đầu tăng lên đáng kể.

Năm 2022, mạng lưới này chính thức được đăng ký thành Quỹ Ongkorn Thamdee. Hồ sơ thành lập được nộp ngày 30-3-2022 với nguồn vốn ban đầu 500.000 baht và bà Panadda giữ chức chủ tịch Quỹ.

Quỹ này sau đó phát triển mạnh và tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Tổ chức này tập hợp đội ngũ nhân viên cùng các tình nguyện viên trên khắp đất nước để hỗ trợ các nạn nhân của thiên tai, hoàn cảnh khó khăn và bạo lực gia đình.

Các chương trình của quỹ bao gồm cứu trợ lũ lụt, tổ chức bếp ăn cộng đồng, hỗ trợ trang thiết bị y tế cũng như trợ giúp phụ nữ và trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19, bà Panadda và đội ngũ của quỹ đã tham gia hỗ trợ bệnh viện, tìm kiếm giường bệnh, cung cấp máy tạo oxy, thiết bị y tế và nhiều nhu yếu phẩm khác. Những hoạt động này từng giúp bà xây dựng hình ảnh tích cực trong mắt công chúng Thái Lan.

Những dấu hiệu bất thường trong dòng tiền quyên góp

Hình ảnh của hoa hậu bắt đầu lung lay vào cuối tháng 10-2026 khi xuất hiện hàng loạt nghi vấn xoay quanh hai tài khoản tiếp nhận tiền quyên góp của quỹ.

Việc điều tra diễn ra sau tuyên bố ngày 27-10 của bà Panadda về việc muốn chấm dứt hôn nhân với ông Atip vì tranh chấp liên quan đến đất đai, tài sản và tiền cất giữ trong két sắt.

Theo giải trình từ nhóm pháp lý của quỹ, tài khoản mang tên cá nhân của bà Panadda vẫn được sử dụng song song với tài khoản mang tên tổ chức và cách thức này đã được hội đồng quản trị chấp thuận.

Tuy nhiên, việc tồn tại đồng thời hai tài khoản tiếp nhận tiền từ thiện từ công chúng đã làm dấy lên các nghi vấn về tính minh bạch tài chính.

Sự chú ý của cơ quan điều tra đặc biệt tập trung vào các giao dịch tài chính có tổng trị giá hơn 45 triệu baht được chuyển cho một nhà thầu xây dựng dự án biệt thự hồ bơi tại Phuket.

Bà Panadda giải thích rằng dự án xây dựng của quỹ tại Khlong 8, Pathum Thani có ngân sách khoảng 50 triệu baht và được dành cho các hoạt động từ thiện. Bà Panadda khẳng định rằng các giao dịch liên quan đến chồng bà cần được điều tra thêm.

Theo báo cáo, cảnh sát đã kiểm tra khoảng 15-17 tài khoản ngân hàng liên quan đến bà Panadda, ông Atip và quỹ từ ngày 2 đến 4-11, cùng với hồ sơ tài sản từ năm 2015.

Văn phòng Chống rửa tiền cũng đang xem xét hơn 1,8 triệu giao dịch, với một số tài sản bị đóng băng tạm thời.

Vụ bê bối đã làm chấn động dư luận Thái Lan, phơi bày những lỗ hổng trong mô hình "tổ chức từ thiện dựa trên danh tiếng". Các nhân vật nổi tiếng lập ra quỹ từ thiện, thu hút sự chú ý lớn của công chúng và tiếp nhận số tiền quyên góp khổng lồ.

Tại Thái Lan, quốc gia mà phần đông dân chúng coi việc làm từ thiện là cách để tích phước, các mạng lưới tình nguyện độc lập hoạt động rất tích cực, đặc biệt mỗi khi xảy ra thiên tai, thảm họa.

Những năm gần đây, nhiều nhà phê bình đã lên tiếng cảnh báo về hiện tượng ngày càng nhiều người có sức ảnh hưởng lợi dụng thiên tai, thảm họa để đánh bóng tên tuổi, tăng lượt theo dõi trên mạng xã hội và củng cố ảnh hưởng chính trị cho bản thân.

Theo The Nation, SCMP