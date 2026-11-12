Từ vùng đất cách mạng đến miền quê trù phú ở Đồng Tháp

Phát huy truyền thống cách mạng trong xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, vùng căn cứ cách mạng Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp đã đạt được mục tiêu xây dựng thành công xã nông thôn mới rất sớm, góp phần giúp người dân có thu nhập bình quân hiện nay đạt 83 triệu đồng/năm/người.

Phát huy truyền thống cách mạng của Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Thanh Hưng. Ảnh: Hữu Chí-TTXVN

Là địa phương duy nhất của tỉnh Đồng Tháp có Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây luôn là niềm tự hào của người dân xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp cùng các xã lân cận. Phủ thờ không chỉ là nơi để tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc mà đã trở thành biểu tượng văn hóa, lịch sử quan trọng trong đời sống của người dân địa phương.

Ông Đinh Văn Trường, xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, người chăm sóc Phủ thờ, chia sẻ: Vào các ngày lễ lớn ví dụ như 30/4, 27/7, rồi 2/9, Tết cổ truyền của dân tộc thì Đảng ủy, chính quyền của hai xã trước khi sáp nhập là Tân Thanh và Tân Hưng, bây giờ nhập lại là Thanh Hưng và An Thái Trung nữa đến thắp hương tưởng niệm Bác Hồ và đồng thời loa phóng thanh của xã cũng thông báo rộng rãi trên đài cho người dân biết để người dân trong những dịp lễ này ai có đến thắp hương Bác Hồ thì ở đây chúng tôi mở cửa đón người dân.

Vào dịp ngày 19/5, lễ 2/9 hàng năm, cán bộ xã Thanh Hưng cùng đông đảo người dân đến Phủ thờ để tổ chức lễ thắp hương tưởng niệm Bác. Phủ thờ còn đón tiếp nhiều đoàn khách du lịch, cán bộ trong cả nước đến viếng trong những chuyến về nguồn khi đoàn đến tham quan khu đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Hồ Chủ tịch) ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đặc biệt, Phủ thờ còn là nơi tham quan của học sinh các trường trong huyện để giáo dục lòng yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và phát động phong trào “Cháu ngoan Bác Hồ” thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Bạn Nguyễn Ngọc Vân Anh, học sinh Trường Trung học cơ sở Tân Thanh, xúc động bày tỏ, bản thân em rất là tự hào cũng như có cảm giác rất là xúc động khi mỗi lần ghé thăm Phủ thờ Bác! Em luôn mong muốn học thật là tốt, có thể noi gương theo tấm gương của Bác cũng như những vị anh hùng liệt sĩ đã hy sinh và được ghi tên trên bảng vàng.”

Các em học sinh tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Bác tại Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Chí-TTXVN

Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh, được xem như biểu tượng văn hóa, lịch sử và là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của ông cha ta cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Ông Đặng Văn Tung, Trưởng Phòng Văn hóa - xã hội xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, trao đổi: Phủ thờ Bác Hồ là công trình văn hóa mang ý nghĩa giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng hết sức to lớn đối với cán bộ và nhân dân xã Tân Thanh, Tân Hưng và An Thái Trung, hiện nay là xã Thanh Hưng của tỉnh Đồng Tháp.

Trong thời gian tới, trong nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân phân công ở lĩnh vực văn hóa, các di tích lịch sử thì Phòng Văn hóa-xã hội xã Thanh Hưng sẽ thường xuyên kiểm tra, rà soát kỹ hiện trạng. Trên cơ sở đó, xác định hạng mục nào cần phải duy tu báo cáo với Ủy ban nhân dân để đăng ký Hội đồng nhân dân về kế hoạch đầu tư công, trung hạn cũng như kế hoạch đầu tư công của năm. Trước mắt là đề xuất Ủy ban nhân dân sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp văn hóa để sơn sửa lại hàng rào, đồng thời tổ chức trồng và chăm sóc các mảng xanh ở các bồn hoa để tạo được không gian cũng như mảng xanh của khu di tích Phủ thờ Bác Hồ, tạo điều kiện cho các em học sinh cũng như bà con nhân dân xã Thanh Hưng đến viếng, tưởng niệm, noi theo tấm gương của Bác Hồ mang tính chất giáo dục trong thời gian tới được tốt hơn.

Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc mà đã trở thành biểu tượng văn hóa, lịch sử quan trọng trong đời sống của người dân địa phương ở xã Thanh Hưng. Đây cũng chính là động lực giúp xã Thanh Hưng của tỉnh Đồng Tháp phấn đấu thi đua xây dựng, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hướng đến một vùng quê trù phú

Chăm sóc sầu riêng ở xã Thanh Hưng. Ảnh: Hữu Chí-TTXVN

Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 4.007 ha vườn cây ăn trái với tổng diện tích cây sầu riêng là 2.224 ha; trong đó, diện tích đang cho trái là 1.752 ha với sản lượng thu hoạch đạt 30.600 tấn/năm.

Cây sầu riêng hiện nay mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân trên địa bàn xã rất cao. Trong những năm qua, có những hộ thu lợi nhuận trên dưới hơn 1 tỉ đồng với diện tích 1 ha trồng sầu riêng.

Để phát huy hơn nữa thế mạnh cây trồng đặc sản, xã Thanh Hưng chú trọng chuyển giao kỹ thuật thâm canh để sản xuất trái sầu riêng đạt năng suất, sản lượng cao, theo hướng an toàn về thuốc bảo vệ thực vật cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm trái sầu riêng trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

Theo ông Nguyễn Công Cẩn, xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, người trồng phải rải phân đúng quy cách, không dùng phân bón hóa học nhiều, với mình không dùng chất Cadimi quá dư nên người ta không xuất khẩu được.

Trong nỗ lực tận dụng cơ hội trái sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc cùng thị trường các nước, xã Thanh Hưng quan tâm xây dựng mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu chính ngạch sầu riêng sang thị trường Trung Quốc cũng như các nước khác.

Một vườn sầu riêng ở xã Thanh Hưng. Ảnh: Hữu Chí-TTXVN

Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, khẳng định: Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đặc biệt là Phòng Kinh tế phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh là áp dụng khoa học kỹ thuật và tuyên truyền trong nhân dân sử dụng chất hữu cơ nhiều, hạn chế chất hóa học, áp dụng mô hình sinh học, đặc biệt là mã số vùng trồng. Hiện nay trên địa bàn xã Thanh Hưng có 26 mã số vùng trên diện tích 1.600 héc ta; tiếp tục từ nay đến cuối năm 2026 sẽ phát triển thêm 24 mã số vùng trồng để đảm bảo xuất khẩu chính ngạch, tăng thu nhập cho bà con nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Thanh Hưng đặt ra các mục tiêu quan trọng; trong đó, chú trọng phát triển sản xuất theo hướng bền vững, tập trung vào kinh tế vườn và thương mại - dịch vụ, chú trọng phát triển cây đặc sản, mang lại hiểu quả kinh tế cao, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển nông thôn mới bền vững.