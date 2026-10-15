Từ vụ việc Singapore điều tra bán thịt chó trên mạng xã hội, doanh nghiệp Việt cần làm gì để tránh bị xử phạt?

Nguồn tin từ Bộ Công Thương cho biết, các bài đăng được cho là quảng cáo nhiều món ăn và phần thịt khác nhau, đồng thời có đề cập đến khả năng sản phẩm được nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương, SFA khẳng định cơ quan này chưa phê duyệt bất kỳ nguồn cung thịt chó nào. SFA cũng nhấn mạnh rằng tất cả thực phẩm nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu hiện hành của Singapore; thịt và sản phẩm thịt chỉ được nhập khẩu bởi các nhà nhập khẩu có giấy phép, từ những nguồn được SFA công nhận.

Vẫn theo Bộ Công Thương, việc SFA tiến hành điều tra không đồng nghĩa với việc các cáo buộc trên mạng xã hội đã được xác minh. Thông tin về nguồn gốc Việt Nam được nêu trong các bài đăng cũng không tự nó chứng minh rằng doanh nghiệp hoặc cơ sở tại Việt Nam có liên quan đến hoạt động vi phạm.

Về phương diện quản lý, Bộ Công Thương cho biết vụ việc cho thấy Singapore áp dụng cách tiếp cận dựa trên kiểm soát nguồn cung hợp pháp, trách nhiệm của nhà nhập khẩu và khả năng xác minh thông tin khi phát sinh nghi vấn. Đây cũng là nguyên tắc xuyên suốt trong cơ chế quản lý thực phẩm nhập khẩu của nước này.

Bộ Công Thương thông tin, Singapore phụ thuộc đáng kể vào nguồn thực phẩm nhập khẩu. Vì vậy, SFA duy trì hệ thống quản lý nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc và giảm nguy cơ đưa các sản phẩm không đáp ứng yêu cầu vào thị trường.

Vì thế, Bộ Công Thương lưu ý doanh nghiệp cần phân biệt giữa yêu cầu áp dụng chung đối với thực phẩm nhập khẩu và những yêu cầu riêng đối với từng nhóm sản phẩm, đặc biệt là thịt, thủy sản, thực phẩm chế biến và thực phẩm có nguồn gốc động vật. Nhà nhập khẩu phải có giấy phép và đáp ứng yêu cầu đăng ký. Theo hướng dẫn của SFA, doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm thương mại phải có các giấy phép hoặc đăng ký phù hợp với loại hàng hóa kinh doanh.

Từ vụ việc trên, Thương vụ Việt Nam tại Singapore khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam cần xác minh điều kiện nhập khẩu và nguồn cung trước khi ký hợp đồng. Doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm, đặc biệt là thịt, sản phẩm thịt và thực phẩm có nguồn gốc động vật, cần kiểm tra điều kiện nhập khẩu Singapore ngay từ giai đoạn chào hàng.

Các bước cần thực hiện gồm: Đối chiếu sản phẩm với danh mục và điều kiện nhập khẩu chính thức của SFA; Xác minh cơ sở sản xuất và nguồn cung có đáp ứng yêu cầu đối với loại sản phẩm dự kiến xuất khẩu hay không; Yêu cầu đối tác nhập khẩu Singapore xác nhận giấy phép và thủ tục cần thiết trước khi bố trí vận chuyển; Quy định rõ trong hợp đồng trách nhiệm của mỗi bên đối với giấy phép, chứng từ, kiểm tra hàng hóa và xử lý lô hàng không đáp ứng yêu cầu; Không nên đặt lịch giao hàng hoặc phát sinh chi phí logistics lớn chỉ dựa trên xác nhận miệng của đối tác; Chuẩn hóa hồ sơ truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng. Doanh nghiệp nên xây dựng hồ sơ theo từng lô hàng, bảo đảm khả năng đối chiếu giữa hàng hóa thực tế, chứng từ thương mại và chứng nhận chuyên ngành.

Đặc biệt, hệ thống quản lý nội bộ nên xác định rõ nguồn nguyên liệu, cơ sở sản xuất, mã lô, ngày sản xuất, điều kiện bảo quản, thông tin vận chuyển và đối tác nhận hàng. Với các sản phẩm thuộc diện quản lý chuyên ngành, cần kiểm tra tính phù hợp và hiệu lực của chứng từ theo yêu cầu của Singapore.

Bên cạnh đó, cần xây dựng quy trình xử lý khi phát hiện sai lệch về nhãn hàng, nguồn gốc hoặc chất lượng. Doanh nghiệp nên phối hợp với nhà nhập khẩu để kịp thời xác minh thông tin, bảo toàn hồ sơ và thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm thực phẩm phân phối tại Singapore cần bảo đảm nội dung quảng cáo, nhãn hàng và mô tả trực tuyến chính xác, nhất quán với hồ sơ sản phẩm. Cần tránh sử dụng thông tin không thể chứng minh về nguồn gốc, thành phần, chứng nhận hoặc tính an toàn. Khi xuất hiện thông tin sai lệch trên mạng xã hội liên quan đến sản phẩm hoặc thương hiệu, doanh nghiệp nên kiểm tra hồ sơ trước khi phản hồi, phối hợp với nhà phân phối và sử dụng các kênh phù hợp để cung cấp thông tin xác thực.