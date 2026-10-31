Tu Vũ ứng dụng khoa học công nghệ phát triển kinh tế - xã hội

Đột phá từ tư duy

Bước vào giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tu Vũ xác định ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) và chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, địa phương từng bước đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, tạo chuyển biến trong phương thức quản lý, sản xuất, kinh doanh.

Nhận thức rõ những hạn chế của phương thức sản xuất truyền thống, phụ thuộc nhiều vào thời tiết và thị trường, chính quyền và người dân địa phương từng bước chuyển sang mô hình nông nghiệp hiện đại. Ứng dụng KHCN được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Trên đồng ruộng và vùng đồi bãi, các mô hình nhà lưới, hệ thống tưới tiết kiệm nước tự động, sử dụng phân bón sinh học và chế phẩm vi sinh từng bước được nhân rộng. Nhiều hộ dân, hợp tác xã đã xây dựng vùng sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ góp phần nâng cao năng suất mà còn giúp kiểm soát quy trình sản xuất, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm thông qua mã QR.

Sau thu hoạch, nông sản địa phương từng bước được phân loại, đóng gói, dán tem nhãn, nâng cao giá trị và khả năng tiếp cận thị trường. Đến nay, toàn xã duy trì, phát triển 5 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; đồng thời tích cực tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các lễ hội của tỉnh và địa phương.

Lãnh đạo xã Tu Vũ kiểm tra hạ tầng cơ sở trên địa bàn.

Chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp dựa trên nền tảng KHCN đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Tu Vũ, sự phát triển của công nghệ thông tin và hạ tầng viễn thông đã lan tỏa đến các thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế thương mại, dịch vụ phát triển. Chính quyền xã tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người dân và các cơ sở kinh doanh tiếp cận, ứng dụng các giải pháp công nghệ số.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 202 tỷ đồng, bằng 192,3% dự toán được giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 930,9 tỷ đồng, bằng 62,1% kế hoạch; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 101,8% kế hoạch vốn giao đầu năm. Công tác phát triển doanh nghiệp ghi nhận kết quả tích cực với 18 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp, đạt 90% kế hoạch.

Thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR, nộp thuế điện tử bằng ứng dụng eTqax Mobile và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử đang dần trở nên phổ biến. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở tiểu thủ công nghiệp đã ứng dụng phần mềm quản lý bán hàng, kế toán tự động và kiểm soát kho vận, góp phần tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh.

Xây dựng chính quyền số

Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Đức, xác định KHCN là động lực quan trọng trong nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xã Tu Vũ đã triển khai đồng bộ các giải pháp hiện đại hóa hoạt động của bộ máy hành chính. Địa phương áp dụng Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và từ điển dữ liệu dùng chung của tỉnh; triển khai phong trào “Gia đình số” và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026.

Xã phối hợp triển khai mã QR hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến 100% hộ dân; tiếp nhận tài khoản quản trị các hệ thống thông tin dùng chung, gồm: Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và Hệ thống phòng họp không giấy tờ.

Nhờ ứng dụng KHCN, nhiều mô hình phát triển kinh tế ở xã Tu Vũ mang lại thu nhập cao.

Cùng với đó, chuyển đổi số được đẩy mạnh trong nhiều lĩnh vực. Việc ứng dụng công nghệ số trong sinh hoạt chi bộ thông qua Sổ tay đảng viên điện tử được duy trì; Trung tâm Phục vụ hành chính công xã từng bước hoạt động trên nền tảng số.

Địa phương thường xuyên cập nhật thông tin phục vụ xây dựng Hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trên hệ thống IOC. Xây dựng báo cáo thuyết minh dự án ứng dụng phần mềm AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Cổng dịch vụ công, gửi các sở, ngành thẩm định.

Công tác báo cáo, cập nhật tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số được triển khai nghiêm túc, tập trung vào kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện kho dữ liệu của tỉnh, 5 nhiệm vụ của Đề án 06 và các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW trên hệ thống phần mềm chuyên ngành.

Hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng được duy trì hiệu quả. Xã tổ chức tập huấn phong trào “Bình dân học vụ số” cho cán bộ, công chức; triển khai chiến dịch tạo lập Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, hướng dẫn cài đặt cho gần 3.000 người dân.

100% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản, từng bước làm chủ công nghệ trong quản lý, điều hành; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến toàn trình đạt 100%.

Riêng trong 9 tháng năm, UBND xã đã ban hành hơn 6.120 văn bản hành chính, bảo đảm kịp thời, đúng thẩm quyền, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch. Việc ứng dụng KHCN và chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.