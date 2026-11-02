Từ vụ trộm tiệm bánh, lột mặt kẻ cướp giật

Ngày 2/11, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết từ vụ trộm tiền tại một tiệm bánh trên địa bàn phường Gia Định, Công an phường Gia Định phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây xác minh, làm rõ thêm hành vi cướp giật tài sản của nhân viên cây xăng xảy ra trước đó.

Cụ thể, khoảng 14h45 ngày 30/10, Công an phường Gia Định nhận được tin báo của người dân về vụ trộm cắp tài sản, một người đàn ông đã bị giữ lại trước địa chỉ số 18 Nguyễn Cửu Vân, phường Gia Định. Lực lượng Công an nhanh chóng đến hiện trường, đưa Phạm Duy Anh (SN 1982, cư trú tại phường Gia Định) về trụ sở làm việc.

Phạm Duy Anh bị bắt giữ.

Qua xác minh ban đầu, khi điều khiển xe máy đi ngang tiệm bánh trên đường Nguyễn Cửu Vân (phường Gia Định), Phạm Duy Anh thấy khu vực bán hàng không có người trông coi nên lén vào trong, mở ngăn kéo lấy tiền. Đúng lúc này, chủ tiệm đang làm bánh phát hiện sự việc và tri hô. Đối tượng chạy ra xe định tẩu thoát nhưng bị chủ tiệm đuổi theo, cùng người dân giữ lại. Tại Cơ quan Công an, Phạm Duy Anh khai nhận hành vi phạm tội.

Hành vi Phạm Duy Anh cướp giật tiền của nhân viên cây xăng bị camera an ninh ghi lại.

Quá trình làm việc, Phạm Duy Anh khai trước khi đến tiệm bánh đã thực hiện hành vi cướp giật tiền của nhân viên cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 30, địa chỉ 160 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây.

Theo lời khai, sau khi đổ xăng, thấy nhân viên cầm tiền bán hàng trên tay, Phạm Duy Anh giật xấp tiền rồi tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, nhân viên giữ chặt tiền nên Phạm Duy Anh không chiếm đoạt được và tẩu thoát khỏi hiện trường.

Phạm Duy Anh tại cơ quan điều tra.

Công an phường Gia Định phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây xác minh địa điểm, tìm người bị hại. Đến 23h30 cùng ngày, anh H.P.T.C - nhân viên cây xăng, đến Công an phường Thạnh Mỹ Tây trình báo. Thời điểm xảy ra sự việc, do chưa bị mất tài sản nên anh C. chưa trình báo Cơ quan Công an.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.