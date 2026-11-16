Từ vụ Tiktoker bị bắt vì đăng các clip hướng dẫn mua bán, sử dụng ma túy trên mạng: Sử dụng mạng xã hội phải trách nhiệm, tuân thủ quy định của pháp luật

Xử lý nghiêm và triệt để các hành vi vi phạm

Ma túy là hiểm họa đối với sức khỏe con người, hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của xã hội. Các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy không chỉ gây mất an ninh, trật tự mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng, làm suy thoái đạo đức, phát sinh các loại tội phạm và đe dọa tương lai của nhiều thế hệ. Tại Việt Nam, trong khi cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đang quyết liệt triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không ma túy, thì một cá nhân lại lợi dụng nền tảng mạng xã hội TikTok để đăng tải các video có nội dung tuyên truyền, hướng dẫn người khác thực hiện hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Hành vi này không chỉ đi ngược lại những nỗ lực chung của cộng đồng mà còn tiềm ẩn nguy cơ lan truyền nhận thức lệch lạc, cổ súy những hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt trong giới trẻ và những người thường xuyên tiếp cận thông tin trên không gian mạng.

Theo Công an TPHCM, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật của những đối tượng núp bóng "giang hồ mạng", với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", Giám đốc Công an TPHCM và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) tập trung đấu tranh, điều tra, mở rộng các vụ án liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và những hành vi phạm tội khác có liên quan. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện, cổ súy hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và công tác phòng, chống tội phạm.

Lấy lời khai Nguyễn Tấn Phúc

Qua công tác nắm tình hình, điều tra, xác minh các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Công an TPHCM phát hiện tài khoản TikTok mang tên "A Tý tiktok" đăng tải nhiều bài viết kèm video có nội dung liên quan đến việc tuyên truyền, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, người thực hiện các video nói trên là Nguyễn Tấn Phúc (còn gọi là Tý). Phúc bị xác định đã quay các video có nội dung hướng dẫn người khác thực hiện những hành vi liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó đăng tải lên nền tảng TikTok. Theo cơ quan Công an, việc lợi dụng mạng xã hội để phổ biến những nội dung liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về ma túy là vấn đề đáng lo ngại, bởi có nguy cơ tác động tiêu cực đến nhận thức của người tiếp nhận, nhất là thanh thiếu niên; khiến một bộ phận người xem xem nhẹ tác hại của ma túy cũng như những hậu quả pháp lý nghiêm trọng từ hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, hành vi nêu trên diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tập trung triển khai quyết liệt công tác phòng, chống ma túy. Từ Trung ương đến địa phương, các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng Công an, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo Nhân dân đang chung sức thực hiện nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy. Từ mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đến từng khu dân cư và gia đình, trách nhiệm bảo vệ cộng đồng trước hiểm họa ma túy đều được đặt ra với yêu cầu ngày càng cao.

Đặc biệt, tại TPHCM, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 về nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030. Trong khi các lực lượng chức năng đang ngày đêm đấu tranh với tội phạm ma túy, gia đình, nhà trường và toàn xã hội tích cực tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ nói không với ma túy, thì việc sử dụng mạng xã hội để đăng tải những nội dung có tính chất tuyên truyền, hướng dẫn hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy rõ ràng đi ngược lại mục tiêu và nỗ lực chung đó.

Vấn đề đáng lo ngại không chỉ nằm ở bản thân những nội dung được đăng tải, mà còn ở khả năng lan truyền nhanh chóng, rộng rãi của chúng trên không gian mạng. Nếu không được kịp thời phát hiện, ngăn chặn, những thông tin mang tính chất hướng dẫn hành vi vi phạm pháp luật có thể làm sai lệch nhận thức, gây ảnh hưởng đến hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật và công tác phòng ngừa tội phạm, nhất là đối với thanh thiếu niên, những người chưa có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để nhận diện và sàng lọc thông tin độc hại.

Hình ảnh chụp từ Tiktok A Tý

Sử dụng mạng xã hội thông minh, trách nhiệm

Việc khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Tấn Phúc thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết của Công an TPHCM trong đấu tranh, xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để phổ biến thông tin có nội dung vi phạm pháp luật. Đồng thời, vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với những cá nhân có ý định lợi dụng mạng xã hội, núp bóng quyền tự do ngôn luận, tự do chia sẻ thông tin để tuyên truyền, cổ súy hoặc hướng dẫn người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để phát tán nội dung vi phạm, nhất là những thông tin có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự, đều phải được phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện, không theo dõi, chia sẻ, phát tán hoặc làm theo những nội dung hướng dẫn hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên mạng xã hội. Khi phát hiện các tài khoản, hội nhóm, video có dấu hiệu tuyên truyền, lôi kéo, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan Công an để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Đấu tranh phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030, bên cạnh việc quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm ma túy ngoài xã hội, cần đặc biệt chú trọng ngăn chặn những hành vi tuyên truyền, cổ súy, tiếp tay cho tệ nạn ma túy trên không gian mạng. Mỗi người dân cần trở thành một nhân tố tích cực trong cuộc chiến này, bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức, bảo vệ bản thân và gia đình, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không tiếp tay lan truyền nội dung độc hại, đồng thời chủ động phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật.

Quyết tâm xây dựng xã hội không ma túy phải được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, thường xuyên và đồng bộ, từ các cấp, các ngành đến từng địa phương, khu dân cư và mỗi gia đình. Không thể để những nội dung tuyên truyền, cổ súy hành vi vi phạm pháp luật về ma túy ngang nhiên tồn tại, lan truyền trên không gian mạng, đi ngược lại nỗ lực và quyết tâm chung của toàn xã hội trong cuộc chiến đầy cam go này.

Liên tiếp những vụ án liên quan đến các nhân vật hoạt động trên mạng xã hội như Hiệp đen, A Tý TikTok, tài khoản Facebook "Thanh thật thà”... bị cơ quan chức năng điều tra, xử lý là lời cảnh tỉnh đáng suy ngẫm đối với cộng đồng người sử dụng mạng xã hội. Thực tế cho thấy, không ít cá nhân đã bị khởi tố do lợi dụng các nền tảng trực tuyến để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, bất chấp hậu quả đối với bản thân và cộng đồng.

Mạng xã hội vốn là công cụ hữu ích để kết nối, chia sẻ thông tin, kinh doanh và giải trí. Tuy nhiên, khi bị lợi dụng để đánh bóng tên tuổi, câu kéo lượt xem, tạo dựng hình ảnh cá nhân hoặc thực hiện những hành vi trái pháp luật, công cụ này có thể trở thành con dao hai lưỡi. Thực tế, không ít người dễ dàng bị cuốn theo những video gây sốc, màn livestream ồn ào, phát ngôn gây tranh cãi hay hình ảnh hào nhoáng được dàn dựng trên không gian mạng. Một bộ phận người dùng xem lượt theo dõi, lượt thích và sự nổi tiếng là thước đo giá trị, mà quên rằng phía sau màn hình điện thoại, mọi hành vi vẫn phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật và đều có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng trong đời thực.

Từ những vụ việc trên, bài học đặt ra là không nên thần tượng hóa bất kỳ cá nhân nào chỉ vì họ nổi tiếng trên TikTok, Facebook hay YouTube. Người dùng cần tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không vội vàng chia sẻ, bình luận hoặc tham gia các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đặc biệt, tuyệt đối không tiếp tay lan truyền thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, kích động bạo lực hoặc cổ súy những hành vi trái pháp luật.