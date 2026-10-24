Từ vụ Táo đỏ 'Hằng Du Mục' và bài học đắt giá về bảo hộ thương hiệu

Cứ ngỡ phải ra tòa trắng tay vì tờ di chúc viết tay của bố không hề có dấu công chứng, anh Nam chết lặng trước sự cạn tình của anh chị ruột. Nhưng khoảnh khắc chiếc tủ gỗ cũ được mở ra, cục diện cuộc tranh chấp đã hoàn toàn thay đổi.