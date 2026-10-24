Từ vụ Táo đỏ 'Hằng Du Mục' và bài học đắt giá về bảo hộ thương hiệu
Vừa qua, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng, chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục) để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Câu chuyện này không dừng lại ở một mâu thuẫn cá nhân sau ly hôn, mà là một bài học pháp lý đắt giá về quản trị nhãn hiệu đối với cá nhân xây dựng thương hiệu và doanh nghiệp khai thác tài sản trí tuệ trong nền kinh tế số.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tu-vu-tao-do-hang-du-muc-va-bai-hoc-dat-gia-ve-bao-ho-thuong-hieu-post878257.html