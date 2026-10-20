Từ vụ tai nạn tại đường Xuân Thủy: Vì sao phải cẩn trọng khi chuyển làn?

Tai nạn đường Xuân Thủy xảy ra tại khu vực quay đầu xe

Khoảng 8h39 ngày 20/10, tại khu vực trước số nhà 165 đường Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội xảy ra vụ va chạm liên quan đến hai xe máy và một xe buýt.

Theo thông tin ban đầu từ nhân chứng, một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29E2-941.XX lưu thông theo hướng Xuân Thủy đi Cầu Giấy. Khi đến khu vực quay đầu xe đối diện số nhà 165, xe máy này được cho là bất ngờ chuyển làn và va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 36AZ-025.XX do một cô gái điều khiển.

Sau va chạm, cô gái ngã xuống đường và bị xe buýt mang biển kiểm soát 29B-404.XX cán qua, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông sáng 20/10 trên đường Xuân Thủy, Hà Nội.

Theo báo cáo của đơn vị quản lý xe buýt, phương tiện do tài xế V.V.N điều khiển. Dữ liệu giám sát hành trình ghi nhận tốc độ xe buýt trước thời điểm xảy ra tai nạn lần lượt là 16 km/h, 25 km/h, 16 km/h và 11 km/h.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội đã cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Cầu Giấy giải quyết vụ việc.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân, đồng thời phối hợp trích xuất camera khu vực để phục vụ công tác xác minh. Trách nhiệm của những người liên quan sẽ được làm rõ trên cơ sở kết quả điều tra.

Tai nạn đường Xuân Thủy nhắc nhở quy tắc chuyển làn

Từ vụ tai nạn đường Xuân Thủy, người tham gia giao thông cần chú ý quy tắc chuyển làn, đặc biệt tại những khu vực có nhiều phương tiện cùng lưu thông hoặc gần điểm quay đầu xe. Tuy nhiên, khi nguyên nhân vụ việc chưa được kết luận, chưa thể xác định lỗi thuộc về người điều khiển phương tiện nào.

Theo Điều 13 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, người điều khiển phương tiện khi chuyển làn phải có tín hiệu báo trước, chỉ chuyển làn tại nơi cho phép và mỗi lần chỉ được chuyển sang một làn liền kề; đồng thời phải quan sát, bảo đảm an toàn cho các phương tiện khác.

Bên cạnh đó, Điều 12 của Luật quy định người điều khiển phương tiện phải chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn và điều chỉnh tốc độ phù hợp với điều kiện giao thông thực tế. Người lái xe cần chủ động quan sát, giữ khoảng cách và sẵn sàng xử lý tình huống bất ngờ.

Đối với các vụ tai nạn giao thông, Điều 80 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định người điều khiển phương tiện gây tai nạn và người liên quan phải dừng phương tiện, cảnh báo nguy hiểm, giữ nguyên hiện trường, trợ giúp người bị nạn và báo tin cho cơ quan chức năng theo quy định.

Vụ tai nạn đường Xuân Thủy đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh. Mỗi người tham gia giao thông cần tuân thủ quy tắc chuyển làn, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát để hạn chế nguy cơ va chạm, bảo vệ tính mạng của bản thân và những người xung quanh.