Doanh thu không thể nằm ngoài sổ sách

Việc sử dụng mạng xã hội để quảng bá, bán hàng, cung cấp dịch vụ và tiếp cận khách hàng đang trở thành phương thức kinh doanh phổ biến. Không ít cá nhân, doanh nghiệp tổ chức đào tạo, tư vấn, bán khóa học trực tuyến, thu tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Tuy nhiên, khi dòng tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh không được ghi nhận đầy đủ trong hệ thống kế toán, nguy cơ thất thu thuế cũng gia tăng.

Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo phát triển doanh nghiệp Master Life Nguyễn Anh Đức vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khởi tố bắt tạm giam. Ảnh: PV

Mới đây, vụ việc Nguyễn Anh Đức, Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo phát triển doanh nghiệp Master Life - master Anh Đức dạy “làm giàu”, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam ngày 27-11 về hành vi trốn thuế là một ví dụ đáng chú ý. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình kinh doanh khóa học và bán sách, Nguyễn Anh Đức đã sử dụng 4 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền của khách hàng. Số tiền hơn 7,6 tỷ đồng bị xác định bỏ ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế. Kết luận giám định xác định số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp bị trốn là hơn 1,2 tỷ đồng. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thực tế, đây không phải trường hợp cá biệt. Trước đó, tháng 3-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa) cũng khởi tố một chủ tài khoản TikTok thường xuyên livestream bán quần áo. Trong khoảng thời gian từ tháng 5-2023 đến tháng 9-2024, người này có tổng doanh thu hơn 18 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 2 tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách hơn 16 tỷ đồng doanh thu, trốn thuế hơn 241 triệu đồng.

Đáng chú ý, tháng 10-2025, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé (Ninh Bình). Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến tháng 6-2025, doanh thu thực tế của công ty hơn 101 tỷ đồng nhưng chỉ báo cáo với cơ quan thuế hơn 15 tỷ đồng. Các bị can bị xác định đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để che giấu doanh thu, trong đó có việc thành lập nhiều hộ kinh doanh và không xuất hóa đơn cho từng lần bán hàng. Số tiền thuế bị trốn gần 9 tỷ đồng.

Các vụ việc với phương thức kinh doanh khác nhau nhưng có điểm chung là doanh thu thực tế không được phản ánh đầy đủ trong hồ sơ kê khai thuế. Đặc biệt, việc sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, nền tảng bán hàng và hình thức thanh toán trung gian đặt ra yêu cầu phải tăng cường đối chiếu dữ liệu, nhận diện đầy đủ dòng tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Thực tế, hoạt động kinh doanh trên không gian mạng có đặc điểm là giao dịch nhanh, phạm vi khách hàng rộng, phương thức thanh toán đa dạng. Một cá nhân có thể đồng thời kinh doanh trên nhiều nền tảng, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc các hình thức thanh toán khác. Nếu không tổ chức quản lý doanh thu chặt chẽ, việc bỏ sót giao dịch, kê khai không đầy đủ hoặc cố tình tách dòng tiền khỏi hoạt động kinh doanh có thể dẫn đến vi phạm nghĩa vụ thuế.

Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) Đặng Ngọc Minh cho biết, sự phát triển của thương mại điện tử, kinh tế nền tảng và các mô hình kinh doanh mới đang làm thay đổi phương thức giao dịch. Nếu chỉ dựa vào kê khai thuế, hồ sơ kế toán và công tác hậu kiểm thì trong một số trường hợp chưa phản ánh đầy đủ bản chất giao dịch kinh tế. Vì vậy, cần chuyển mạnh sang quản lý dựa trên dữ liệu, lấy hóa đơn điện tử làm trung tâm để đối chiếu với dòng tiền qua ngân hàng, ví điện tử và các nền tảng số. Qua đó, cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế thực tế, phân tích rủi ro và tiến hành kiểm tra khi cần thiết.

Tăng cường quản lý thuế dựa trên dữ liệu

Nhìn nhận thực trạng này, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc cho rằng, vẫn còn tâm lý e ngại kê khai thuế và thói quen giấu doanh thu ở một bộ phận cá nhân, hộ kinh doanh. Trong khi đó, các giao dịch ngày càng để lại dấu vết trên hệ thống dữ liệu. Việc kết nối hệ sinh thái số giữa ngân hàng, cơ quan thuế và các nền tảng công nghệ sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu, chi phí và kiểm soát dòng tiền. Bà Cúc cũng nhấn mạnh cần đơn giản hóa việc kết nối, sử dụng các nền tảng số để tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Đây là hướng tiếp cận phù hợp trong bối cảnh các phương thức kinh doanh ngày càng đa dạng. Theo đó, dữ liệu hóa đơn điện tử cần được sử dụng làm căn cứ đối chiếu với thông tin giao dịch từ các nguồn liên quan. Khi phát hiện chênh lệch giữa doanh thu kê khai và dòng tiền có dấu hiệu bất thường, cơ quan thuế có thể phân tích, xác minh theo quy định, thay vì kiểm tra dàn trải. Cách làm này vừa giúp nâng cao hiệu quả chống thất thu, vừa giảm áp lực kiểm tra đối với những người nộp thuế chấp hành tốt.

Tuy nhiên, kiểm soát dòng tiền không đồng nghĩa với việc mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân đều được xác định là doanh thu chịu thuế. Tài khoản ngân hàng có thể phát sinh nhiều giao dịch phục vụ nhu cầu cá nhân như vay mượn, trả nợ, chuyển tiền giữa người thân hoặc các khoản thu không liên quan đến kinh doanh. Vì vậy, việc xác định nghĩa vụ thuế phải căn cứ vào bản chất giao dịch, nguồn tiền, mục đích sử dụng và chứng từ liên quan, bảo đảm đúng đối tượng, đúng nghĩa vụ, không gây phiền hà cho người dân.

Nghị định số 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực từ ngày 1-6-2025, tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về hóa đơn điện tử, trong đó có hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Việc triển khai đồng bộ công cụ này giúp ghi nhận giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ, tạo thêm dữ liệu phục vụ đối chiếu doanh thu và nghĩa vụ thuế.

Bên cạnh giải pháp từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp cần chủ động hoàn thiện công tác quản trị tài chính, kế toán; ghi nhận đầy đủ doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ, đào tạo, tư vấn; lập hóa đơn, chứng từ theo quy định. Việc tách bạch dòng tiền cá nhân và dòng tiền kinh doanh cũng giúp doanh nghiệp kiểm soát hoạt động thu, chi, hạn chế sai sót và thuận lợi hơn khi giải trình với cơ quan chức năng. Cùng với đó, cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh tiếp cận phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử, công cụ quản lý doanh thu; đơn giản hóa thủ tục và giảm chi phí tuân thủ.