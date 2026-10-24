Từ vụ học sinh tử vong ở Hải Phòng cảnh báo an toàn trường học

Một tai nạn, nhiều câu hỏi

Khoảng 17h15 ngày 15/10/2026, tại sân Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương, TP Hải Phòng, cháu N.T.M. (sinh năm 2020), học sinh lớp 1, bị ngã trong lúc vui chơi chờ người thân đón sau giờ học.

Theo thông tin Công an TP Hải Phòng công bố ngày 16/10, cháu ngã từ ghế đá, đầu va vào góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng. Giáo viên nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tài liệu và ghi lời khai của người thân, giáo viên, phụ huynh chứng kiến sự việc. Căn cứ kết quả khám nghiệm, lời khai, kết luận giám định pháp y và các tài liệu liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố bước đầu xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm. Đây là kết quả xác minh ban đầu được cơ quan công an công bố, không thay thế việc làm rõ các vấn đề về quản lý, giám sát và bảo đảm an toàn trường học.

Trường Tiểu học An Dương, nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: Báo Hải Phòng

Ngày 16/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức ký chỉ đạo tại Văn bản số 13765/VP-VX, yêu cầu khẩn trương xác minh diễn biến vụ việc và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với Công an phường An Dương làm rõ quá trình quản lý, giám sát, trông giữ và bàn giao học sinh sau giờ học; việc phát hiện, xử lý tình huống, sơ cấp cứu; trách nhiệm của nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Thành phố yêu cầu báo cáo kết quả xác minh, đề xuất xử lý trách nhiệm nếu có trước ngày 20/10/2026.

Ngành giáo dục đồng thời được yêu cầu rà soát quy trình đưa đón, bàn giao học sinh, nhất là tại trường mầm non và tiểu học; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu đối với học sinh còn chờ người thân đón. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan xây dựng hướng dẫn xử lý tình huống khẩn cấp trong trường học, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Đến thời điểm rà soát các nguồn công khai, chưa tìm thấy thông báo chính thức về kết quả thực hiện chỉ đạo trước hạn 20/10. Vì vậy, chưa có căn cứ để kết luận trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, đơn vị.

Quy định có, bài học có, nhưng vì sao trẻ vẫn gặp nạn?

Ngày 7/9/2020, tại phân hiệu Bản Phung thuộc Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, địa bàn nay thuộc xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, cổng trường đổ sập khiến ba học sinh tử vong, ba em bị thương. Theo thông tin được công bố khi đó, nhóm học sinh đang chơi, chờ vào học buổi chiều thì đu bám vào cánh cổng, khiến trụ và cánh cổng đổ xuống.

Bốn ngày sau, ngày 11/9/2020, một học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nam Lộc, địa bàn nay thuộc xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, tử vong khi bức tường của một hộ dân cạnh cổng trường đổ sập. Vụ việc xảy ra trong giờ ra chơi, khi một nhóm học sinh đi ra khu vực trước cổng.

Hai vụ tai nạn có diễn biến khác nhau, nhưng cùng cho thấy việc đánh giá nguy cơ phải bao quát cả cổng trường, tường rào, sân chơi và công trình liền kề, thay vì chỉ tập trung vào phòng học. Không thể từ những vụ việc riêng lẻ kết luận nguyên nhân chung, nhưng đây là căn cứ thực tế để các cơ sở giáo dục chủ động rà soát điều kiện an toàn.

Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT ngày 26/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Thông tư yêu cầu bảo đảm an toàn cơ sở vật chất, thiết bị; xây dựng kế hoạch và phương án phòng ngừa, xử lý tai nạn thương tích; tổ chức theo dõi, giám sát và kiểm tra thường xuyên, định kỳ.

Từ các quy định này, việc rà soát cần được thực hiện tại hiện trường, xác định rõ vị trí có nguy cơ, biện pháp khắc phục, người phụ trách và thời hạn hoàn thành. Những khu vực có cạnh sắc, kết cấu không ổn định hoặc nguy cơ va đập cần được đánh giá theo cách học sinh thực tế sử dụng, tiếp cận.

Không để phải bất ngờ trước những nguy cơ tiềm ẩn. Ảnh minh họa

Với học sinh nhỏ tuổi, thời gian sau giờ tan học cũng cần được tính đến trong phương án bảo đảm an toàn. Nhà trường cần quy định rõ khu vực chờ đón, người giám sát, quy trình bàn giao và cách xử lý khi người thân chưa đến. Khi xảy ra tai nạn, việc đánh giá quy trình ứng phó phải căn cứ vào diễn biến thực tế và hồ sơ xác minh.

Vụ việc tại Trường Tiểu học An Dương cần được làm rõ trên cơ sở chứng cứ, đồng thời là dịp rà soát việc thực hiện quy định an toàn tại các cơ sở giáo dục. Mục tiêu không chỉ là xác định trách nhiệm sau sự cố, mà còn nhận diện và khắc phục những nguy cơ có thể phòng ngừa trước khi xảy ra tai nạn tương tự.