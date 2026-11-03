Từ vụ giấu gỗ dưới sàn xe, cảnh báo vi phạm pháp luật ở biên giới

Hai bị can Nguyễn Văn Nam (bên trái) và Trần Thanh Hải cùng tang vật, phương tiện liên quan vụ án. Ảnh: Công an Quảng Trị.

Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1992) và Trần Thanh Hải (SN 1993), cùng trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, theo khoản 1 Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 3/10, tại Cửa khẩu quốc tế La Lay, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay, Chi cục Hải quan khu vực IX và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay phát hiện xe đầu kéo biển kiểm soát 74H-011.38 kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 74R-003.88 nhập cảnh từ Lào về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn.

Phương tiện do Trần Thanh Hải điều khiển, đi cùng Nguyễn Văn Nam là người quản lý xe.

Qua kiểm tra theo thủ tục hành chính, tổ công tác liên ngành phát hiện một khoang chứa bí mật được thiết kế bên dưới sàn thùng sơ mi rơ moóc. Bên trong khoang có 45 thanh gỗ, tổng khối lượng 6,588m³, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, bước đầu Nguyễn Văn Nam khai nhận đã nhận vận chuyển thuê số gỗ trên cho một người chưa rõ nhân thân, lai lịch, gặp tại Lào. Sau đó, Nam bàn bạc với lái xe Trần Thanh Hải đưa số hàng về Việt Nam để hưởng tiền công dự kiến 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi xe nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế La Lay, vụ việc đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Từ kết quả kiểm tra, xác minh, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can để tiếp tục làm rõ hành vi liên quan.

Cửa khẩu quốc tế La Lay là địa bàn có hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Lào. Cùng với việc tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương hợp pháp, công tác kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Qua công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát tại Cửa khẩu quốc tế La Lay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay cùng lực lượng Công an, Hải quan đã phát hiện vụ vận chuyển hơn 6,5m³ gỗ được cất giấu tinh vi dưới sàn xe đầu kéo.

Sự phối hợp giữa các lực lượng đã góp phần phát hiện số gỗ được cất giấu trong khoang bí mật, làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, số gỗ không được để tại khu vực chứa hàng thông thường mà được giấu dưới sàn sơ mi rơ moóc. Chi tiết này cho thấy yêu cầu kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu không chỉ dừng lại ở việc đối chiếu giấy tờ mà còn phải chú trọng phát hiện những dấu hiệu bất thường của phương tiện và hàng hóa.

Vụ việc tại Cửa khẩu quốc tế La Lay là lời cảnh báo đối với những người nhận vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Theo lời khai ban đầu, chỉ với tiền công 30 triệu đồng, hai người đã tham gia chuyến vận chuyển số gỗ không có giấy tờ hợp pháp và hiện bị khởi tố theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Từ thực tế này, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, nhất là các lái xe thường xuyên qua lại cửa khẩu, càng trở nên cần thiết. Bên cạnh tuần tra, kiểm soát, Bộ đội Biên phòng còn giữ vai trò quan trọng trong vận động người dân chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm từ cơ sở.

Những vụ việc được phát hiện, xử lý như tại La Lay cũng là bài học trực quan, giúp người dân nhận rõ rủi ro pháp lý khivận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, không vì khoản tiền công trước mắt mà vướng vào vòng lao lý.