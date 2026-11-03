Từ vụ giáo viên mầm non tại Hải Phòng: Trách nhiệm bảo vệ trẻ và quyền của phụ huynh

Tạm đình chỉ giáo viên tác động vật lý trẻ 2 tuổi trong giờ ăn

Theo xác minh của UBND xã An Trường (TP. Hải Phòng), sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 31.10.2026 tại lớp Nhà trẻ 2 tuổi thuộc Trường Mầm non An Trường (điểm Trường Mầm non Trường Thành trước khi sáp nhập). Trong quá trình chăm sóc bữa ăn trưa, do cháu T.H.M (hơn 17 tháng tuổi, mới đi học được khoảng 1 tuần) biếng ăn nên giáo viên phụ trách lớp là cô Đ.T.T (sinh năm 1988) đã dùng tay phát vào vùng mông và bả vai khiến cơ thể trẻ hằn vết đỏ và bầm tím.

Chiều cùng ngày, khi đón con về và phát hiện các vết bầm bất thường, gia đình đã liên hệ hỏi giáo viên. Ban đầu, cô T. giải thích vết bầm ở vai có thể do trẻ giằng co đồ chơi với bạn và vết lằn ở mông do bỉm cọ xát khi thay tã. Tuy nhiên, khi phụ huynh yêu cầu trích xuất camera lớp học, nữ giáo viên đã thừa nhận hành vi tác động vật lý đối với cháu bé.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh vào ngày 01.11.2026, Ban Giám hiệu Trường Mầm non An Trường đã họp hội đồng sư phạm và ra quyết định tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô Đ.T.T.

Tại buổi làm việc sáng 2.11.2026 do UBND xã An Trường tổ chức cùng nhà trường và gia đình, nữ giáo viên đã nhận lỗi về hành vi sai phạm cũng như việc tự ý làm việc với phụ huynh mà chưa báo cáo lãnh đạo trường theo quy trình. Chính quyền địa phương đã giao Công an xã thu thập tài liệu, bảo quản dữ liệu camera và phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội xác minh, xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể liên quan theo quy định pháp luật.

Trách nhiệm pháp lý của giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non

Đảm bảo an toàn thể chất và tinh thần cho trẻ là trách nhiệm bắt buộc của đội ngũ giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non. Ảnh minh hoạ: AI

Dưới góc độ pháp lý và quản lý giáo dục, vụ việc tại Hải Phòng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc siết chặt kỷ cương đạo đức nhà giáo và quy trình đảm bảo an toàn trường học.

Theo quy định tại Luật Trẻ em năm 2016 và Luật Giáo dục năm 2019, mọi hành vi bạo lực, xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học đều bị nghiêm cấm tuyệt đối. Đối với bậc học mầm non - nơi trẻ chưa có khả năng tự bảo vệ và diễn đạt trọn vẹn - trách nhiệm của giáo viên và nhà trường càng phải được đặt ở mức cao nhất.

Theo Điều lệ Trường mầm non (Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT), Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đảm bảo an toàn thể chất và tinh thần cho trẻ trong suốt thời gian ở trường. Nhà trường không chỉ xử lý kỷ luật khi sự việc đã phát sinh mà còn phải duy trì cơ chế giám sát thường xuyên qua hệ thống camera, kiểm tra đột xuất và tổ chức tập huấn kỹ năng kiểm soát cảm xúc, xử lý tình huống sư phạm cho đội ngũ giáo viên.

Theo Nghị định 130/2021/NĐ-CP, cá nhân có hành vi xâm phạm thân thể, gây tổn hại về sức khỏe đối với trẻ em có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng, buộc chịu mọi chi phí khám chữa bệnh cho trẻ; đồng thời viên chức vi phạm còn phải chịu các hình thức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến buộc thôi việc theo quy định hiện hành.

Từ thực tế vụ việc trên, việc phụ huynh kiên quyết yêu cầu trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vết bầm trên cơ thể con đã cho thấy vai trò quan trọng của gia đình trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ. Căn cứ Luật Giáo dục năm 2019 và Điều lệ Trường mầm non, cha mẹ hoặc người giám hộ có đầy đủ các quyền chính đáng sau:

Quyền được thông tin trung thực và kịp thời: Phụ huynh có quyền yêu cầu nhà trường và giáo viên trao đổi thường xuyên, minh bạch về tình hình ăn ngủ, sinh hoạt, sức khỏe và mọi dấu hiệu bất thường của trẻ tại lớp.

Quyền kiến nghị, khiếu nại và đề nghị cơ quan chức năng can thiệp: Trong trường hợp nhà trường chậm trễ, thiếu minh bạch hoặc có dấu hiệu bao che, phụ huynh có quyền phản ánh tới UBND cấp xã, cơ quan quản lý giáo dục hoặc trình báo cơ quan công an để thu thập chứng cứ, bảo vệ an toàn và quyền lợi chính đáng cho con em mình.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa sự giám sát chủ động của phụ huynh và tinh thần trách nhiệm, không bao che sai phạm của nhà trường chính là lá chắn vững chắc nhất để xây dựng môi trường giáo dục mầm non an toàn, lành mạnh cho trẻ nhỏ.