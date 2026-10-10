Từ vụ 'Ghét bố mẹ': Lập nhóm trên mạng để phát tán thông tin tiêu cực, trái đạo đức sẽ bị xử lý ra sao?

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện những hội nhóm như “Hội những người từng đi tù”, “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” hay gần đây là “Những người ghét bố mẹ”…với khá đông thành viên tham gia. Đọc một số bài viết được đăng trong các hội nhóm này, nhiều người không khỏi lo lắng, bất an bởi có khá nhiều thông tin tiêu cực, sai sự thật, thậm chí là vi phạm phát luật được đăng tải trong đó.

Liên quan đến “Hội những người vỡ nợ thích làm liều”, Cơ quan công an tại nhiều địa phương (Hà Nội, TP.HCM, Tây Ninh...) đã liên tiếp theo dõi, triệt phá và bắt giữ nhiều nhóm đối tượng hình thành từ hội nhóm này. Chúng đã tham gia nhóm, cùng bàn bạc, rủ nhau thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan chức năng cũng tiến hành xác minh, triệu tập làm việc đối với các quản trị viên/người khởi xướng các hội nhóm tiêu cực có tính chất cổ súy, kích động hành động phạm pháp.

Liên quan đến “Nhóm những người ghét bố mẹ", mới đây, Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh Hưng Yên đã làm việc với L.T.C (sinh năm 2005, trú trên địa bàn) để làm rõ việc sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tạo lập nhóm.

Tại buổi làm việc, L.T.C. cho biết thời điểm còn là học sinh, do có những bất đồng, giận dỗi và không đồng ý với quan điểm của bố mẹ và các thành viên trong gia đình nên đã lập nhóm Facebook nói trên. Việc tạo nhóm xuất phát từ suy nghĩ, cảm xúc cá nhân…

Về chế tài xử lý, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, theo Luật An ninh mạng 2025, hành vi đăng, chia sẻ thông tin sai sự thật, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, đạo đức… trên mạng bị nghiêm cấm.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 11 Nghị định 330/2026/NĐ-CP, mức phạt tiền từ 10-20 triệu đồng được áp dụng với một trong các hành vi: Làm ra, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và môi trường thông tin trên không gian mạng;

Làm ra, phát tán thông tin có nội dung không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, đạo đức xã hội hoặc có khả năng gây ảnh hưởng không tích cực đến cộng đồng; Làm ra, phát tán thông tin có nội dung khuyến khích hoặc hướng dẫn thực hiện hành vi trái pháp luật nhưng chưa đến mức xử lý hình sự;

Bên cạnh đó, đối với cá nhân có hành vi thiết lập, quản trị trang thông tin điện tử, mạng xã hội hoặc tài khoản, hội, nhóm, chuyên trang trên mạng xã hội, diễn đàn điện tử để đăng tải, hướng dẫn thực hiện hành vi làm ra, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và môi trường thông tin trên không gian mạng thì bị phạt nặng hơn, mức phạt từ 20 - 30 triệu đồng.

Tổ chức có hành vi thiết lập, quản trị trang thông tin điện tử, mạng xã hội hoặc tài khoản, hội, nhóm, chuyên trang trên mạng xã hội để đăng tải, hướng dẫn thực hiện hành vi làm ra, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì bị phạt từ 40 - 60 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, tổ chức, cá nhân lập nhóm, trang hoặc tài khoản để phát tán thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như: Tịch thu tang vật, phương tiện đối với hành vi vi phạm; Đình chỉ hoạt động đối với doanh nghiệp; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (buộc gỡ, xóa, cải chính thông tin; Buộc thu hồi hoặc buộc hoàn trả tên miền…) – luật sư Lê Hồng Vân nhấn mạnh.