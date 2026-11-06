Từ vụ cháy trường THCS Kim Liên: Học sinh cần trang bị kỹ năng sinh tồn khi xảy ra hỏa hoạn

Vụ cháy xảy ra tại khu nhà tạm của Trường THCS Kim Liên vào trưa 5/11 khiến một người tử vong. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, tìm kiếm người bị nạn và sơ tán học sinh đến khu vực an toàn. Sau sự việc, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ GDĐT phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục và thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên. Thực tế, hỏa hoạn có thể xảy ra ở trường học, nhà riêng, trung tâm thương mại hay bất kỳ nơi tập trung đông người nào. Trong những tình huống như vậy, việc giữ bình tĩnh và biết cách thoát nạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Nhận biết nguy cơ và tìm lối thoát hiểm từ trước

Một trong những kỹ năng quan trọng nhất là chủ động tìm hiểu không gian mình thường xuyên lui tới. Khi đến lớp học mới, học sinh nên chú ý vị trí cửa ra vào, cầu thang bộ, cửa thoát hiểm và sơ đồ hướng dẫn thoát nạn.

Không nên chỉ ghi nhớ một lối đi duy nhất. Nếu cửa chính hoặc hành lang bị khói, lửa bao phủ, học sinh cần biết những hướng thoát hiểm khác theo sơ đồ và hướng dẫn của nhà trường.

Bên cạnh đó, các bạn nhỏ cần chú ý đến chuông báo cháy, biển chỉ dẫn EXIT, đèn báo lối thoát hiểm và vị trí tập trung an toàn sau khi sơ tán.

Đặc biệt, không tự ý nghịch các thiết bị điện, ổ cắm, nguồn nhiệt hoặc những vật dụng có nguy cơ gây cháy. Khi phát hiện mùi khét, tia lửa điện hay dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng báo cho giáo viên hoặc người lớn, không tự ý kiểm tra.

Trường THCS Kim Liên, nơi xảy ra vụ cháy làm chết 1 người ngày 5/11. (Ảnh: Hà Linh/TPO)

6 kỹ năng thoát nạn cần ghi nhớ khi xảy ra hỏa hoạn

Theo hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, học sinh cần nắm vững những nguyên tắc cơ bản sau:

Thứ nhất, giữ bình tĩnh và nhanh chóng thông báo cho người xung quanh

Khi phát hiện cháy, cần hô hoán để mọi người biết, đồng thời báo ngay cho giáo viên, nhân viên nhà trường hoặc người lớn. Nếu có thể, gọi số 114 để thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Không vì hoảng sợ mà chạy lung tung, chen lấn hoặc cố quay lại lớp học để lấy sách vở, điện thoại và đồ dùng cá nhân.

Thứ hai, cúi thấp người khi di chuyển ở khu vực có nhiều khói

Khói và khí độc là một trong những mối nguy hiểm lớn khi xảy ra hỏa hoạn. Nếu phải đi qua khu vực có khói, học sinh cần cúi thấp người, thậm chí bò sát mặt sàn để di chuyển đến lối thoát an toàn.

Có thể dùng khăn hoặc vải thấm nước che mũi, miệng nếu có sẵn ngay bên cạnh, nhưng không được mất thời gian tìm kiếm vật dụng này hoặc cho rằng nó có thể lọc hết khí độc.

Thứ ba, sử dụng cầu thang bộ, tuyệt đối không đi thang máy

Khi sơ tán khỏi tòa nhà, học sinh cần di chuyển theo biển chỉ dẫn và hướng dẫn của giáo viên, lực lượng chức năng. Cầu thang bộ là lựa chọn cần ưu tiên, không sử dụng thang máy vì nguy cơ mất điện, mắc kẹt hoặc bị khói xâm nhập.

Trong quá trình di chuyển, không chen lấn, xô đẩy, không quay ngược dòng người đang sơ tán.

Vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên (mới), địa chỉ Số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, TP Hà Nội. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Thứ tư, kiểm tra cửa trước khi mở

Nếu phải mở một cánh cửa để tìm đường thoát, cần quan sát xem có khói thoát ra từ khe cửa hay không và kiểm tra nhiệt độ cửa, tay nắm cửa bằng mu bàn tay. Nếu cửa nóng hoặc có dấu hiệu khói, lửa phía bên kia, tuyệt đối không mở.

Khi cửa không có dấu hiệu nguy hiểm, vẫn cần mở từ từ và đứng lệch sang một bên để quan sát tình hình.

Thứ năm, tìm nơi an toàn nếu bị mắc kẹt

Trong trường hợp hành lang và lối thoát bị khói, lửa bao phủ, không thể di chuyển ra ngoài, học sinh không nên cố lao qua đám cháy.

Hãy tìm một căn phòng có cửa đóng được, đóng cửa để hạn chế khói tràn vào, dùng khăn hoặc vải chèn các khe cửa nếu có thể. Sau đó, gọi 114, thông báo chính xác vị trí đang mắc kẹt và tìm cách ra hiệu cho lực lượng cứu hộ từ cửa sổ hoặc ban công.

Tuyệt đối không tự ý nhảy từ tầng cao xuống đất hoặc tìm cách trèo qua những vị trí nguy hiểm.

Thứ sáu, không quay trở lại khu vực cháy

Sau khi đã thoát ra ngoài, học sinh cần di chuyển đến điểm tập kết an toàn theo hướng dẫn của nhà trường, điểm danh và thông báo cho giáo viên nếu biết còn người ở bên trong.

Không quay lại đám cháy để tìm bạn bè, lấy đồ dùng hay quay video. Việc cứu người mắc kẹt cần được thông báo cho lực lượng cứu hộ để thực hiện bằng phương tiện và nghiệp vụ phù hợp.