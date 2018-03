Từ vụ cháy Carina, cần sớm phân loại, công khai chung cư không an toàn

UBND TP HCM yêu cầu khẩn trương phân loại chung cư không an toàn để kiểm tra rồi công khai cho người dân biết.

Trưa nay (29/3), cuộc họp báo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế- xã hội dành toàn thời gian để thông tin đầy đủ về vụ cháy và công tác điều tra xử lý vụ cháy tại chung cư Carina Quận 8 khiến 13 người chết, hàng chục người khác bị thương.

Đại Tá Nguyễn Văn Băng

Liên quan đến vụ cháy, Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đám cháy bùng phát và cháy tự do hơn 12 phút thì lực lượng chữa cháy mới nhận được tin báo. Sau khi nhận tin, lực lượng lượng chữa cháy nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy cứu người và đã cứu được 150 người, hướng dẫn thoát nạn cho hơn ngàn người. Nhưng 13 người tử vong, trong đó có 12 người chết do ngạt khói, 1 người do đu dây bị rơi xuống. Quá trình chữa cháy cũng có 2 lính cứu hỏa bị thương.

Về nguyên nhân dẫn thiệt hại lớn về người tài sản của vụ cháy này, Đại tá Băng cho rằng: do báo cháy chậm, hệ thống báo cháy tại chung cư bị tê liệt, người dân sống tại chung cư vô tình làm vô hiệu hóa hệ thống thang thoát nạn khi lấy đá chèn cửa ngăn khói khiến khói lan rộng lên các tầng cao.

Từ năm 2012 đến nay, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 12 lần tại chung cư Carina và đã xử phạt 4 lần vì chung cư có nhiều sai phạm an toàn phòng cháy chữa cháy. Đến thời điểm này, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ.

Đại tá Băng khẳng định, việc lắp đặt, thi công công trình hiện nay không do Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quản lý. Trên địa bàn thành phố còn 7 chung cư không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và đã xử phạt nhiều lần nhưng chưa chuyển biến đúng yêu cầu của ngành chức năng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chỉ thị xử lý dứt điểm vấn đề này.

Về công tác điều tra xử lý vụ cháy tại chung cư Carina, Đại tá Nguyễn Minh Thông, Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cho biết: Qua dữ liệu hình ảnh được thu thập được từ camera thì ngọn lửa xuất phát từ chiếc xe Atila gửi trong hầm, sau đó lan rộng ra toàn bộ tầng hầm để xe. Vụ cháy xảy ra lúc lực lượng an ninh tại chỗ quản lý camera và hệ thống màn hình đã bỏ ca trực nên không phát hiện kịp thời. Đám cháy bùng phát đến hơn 13 phút sau đó nhưng không hề thấy sự mặt của bảo vệ hoặc lực lượng chữa cháy chỗ. Chỉ cần phát hiện kịp thời và chỉ dùng 1 bình chữa cháy nhỏ cũng có thể khống chế đám cháy từ ban đầu. Sự mất cảnh giác, lơ là của lực lượng tại chỗ đã khiến đám cháy bùng phát dữ dội.

Bên cạnh đó, cửa ngăn khói lên cầu thoát hiểm bị mở khiến khói tràn lên, gây nên thiệt hại lớn như hiện nay. Vụ cháy ngoài thiệt hại về người còn khiến 343 xe máy, 17 ô tôbị thiêu rụi, hư hại... Cơ quan cảnh sát điều tra xác định có rất nhiều sai phạm tại đây gồm: hệ thống báo cháy có âm thanh, hệ thống phun nước tự động, máy bơm cũng như hệ thống tăng áp máy bơm đều bị tê liệt hoàn toàn..., Đại tá Thông cho hay.

Đại tá Nguyễn Minh Thông

Công an thành phố đánh giá như sau: khi người dân gửi xe có dịch vụ gửi xe, có phiếu gửi xe do đó khi xảy ra sự cố bị thiệt hại, đây hoạt động dịch vụ dân sự thì đơn vị giữa xe có thỏa thuận với người gửi để thỏa thuận đền bù thỏa đáng. Nếu trong quá trình giải quyết không thỏa đáng thì đưa ra tòa.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Thông, đại diện pháp luật kiêm giám đốc Công ty Hùng Thanh đến thời điểm hiện tại là ông Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1977, quê quán Bình Định). Sau khi xảy ra vụ cháy, cơ quan điều tra có tìm làm việc với giám đốc Công ty Hùng Thanh là ông Tùng. Ngày 23/3 xảy ra cháy thì ngày 25/3 ông Tùng nhập viện tại Bệnh viện Triều An. Công an đã gửi giấy triệu tập ông Tùng đến cơ quan điều tra làm việc nhưng ông Tùng không đến. Sáng 29/3, Công an cử cán bộ điều tra đến bệnh viện Triều An làm việc với ông Tùng nhưng ông này từ chối tiếp xúc với cơ quan điều tra vì lý do sức khỏe.

Việc ông Tùng từ chối làm việc với lý do sức khỏe sẽ gây khó khăn, làm chậm quá trình điều tra vụ án và phía Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã có biện pháp để khẩn trương xử lý vụ việc.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Hoan, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng: qua vụ cháy, chắc chắn kết cấu công trình và các hệ thống điện, nước và một số kết cấu phụ trợ bên trong hoặc âm tường kể cả thang máy của chung cư Carina sẽ bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Xây dựng nhanh chóng rà soát kiểm tra thẩm định lại toàn bộ công trình không để chủ đầu tư tự ý sửa chữa rồi để dân vào ở. Để đảm bảo an toàn cho người dân, quá trình rà soát lại chất lượng chung cư khả năng có thể kéo dài thời gian tạm cư của cư dân. Ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu chính quyền địa phương và chủ đầu tư có phương án hỗ trợ chỗ ở cho bà con.

Ông Nguyễn Văn Hoan

Ông Hoan cho biết: Từ vụ việc này lãnh đạo thành phố còn nhiều mặt trong công tác quản lý nhà nước của thành phố cần phải tiếp tục kiểm tra giám sát tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan đơn vị, tổ chức; các địa phương, cá nhân trong các hoạt động quản lý các chung cư nhà cao tầng.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương phân loại số lượng chung cư theo các tiêu chí chung cư an toàn, kém an toàn và không an toàn để từ đánh giá này sẽ kiểm tra rồi công khai cho người dân biết./.

Vinh Quang /VOV-TP HCM