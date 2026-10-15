Từ vụ bắt giữ xe chở 10 tấn gỗ, phát hiện 451 cây rừng bị chặt hạ trái phép

Ngày 15/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tạm giữ hình sự Đinh Thanh Dũng (SN 1988) và Trần Văn Được (SN 1994, cùng trú tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Ô tô do Trần Văn Được điều khiển vận chuyển lâm sản trái phép. Ảnh: Công an Gia Lai

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 8/10, tại Tỉnh lộ 675, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang BKS 81C-17147 do Trần Văn Được điều khiển, di chuyển theo hướng từ UBND xã Ia Mơ đi UBND xã Ia Pia.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên xe chở khoảng 10-12 tấn gỗ, củi không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tại cơ quan công an, Đinh Thanh Dũng khai nhận số gỗ, củi trên do Dũng cùng Trần Văn Được thuê một số đối tượng khai thác tại rừng tự nhiên thuộc lâm phần Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 8, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai và UBND xã Ia Mơ quản lý.

Sau khi khai thác gỗ rừng trái phép, các đối tượng vận chuyển đi bán cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai để làm củi đốt phục vụ sản xuất.

Khối lượng gỗ vận chuyển trái phép được xác định từ 10-12 tấn. Ảnh: Công an Gia Lai

Tiến hành kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 451 gốc cây bị chặt hạ, đường kính trung bình từ 10-40cm, thuộc các chủng loại gỗ dầu, cà chít, cám.

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định Dũng và Được đã vận chuyển đi bán cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai khoảng gần 23 khối gỗ thông thường và 8,5 ster củi.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.