Từ vụ An Cung giả gần 3 triệu đồng/hộp: 'An Cung' là thuốc hay sản phẩm gì?

"An Cung" thực ra là gì?

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, các hộp viên hoàn An Cung giả (làm từ bột mì, hóa chất, chất tạo màu...) trong đường dây vừa bị phát hiện được bán đến tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng/hộp.

Mức giá cao của sản phẩm này khiến nhiều người muốn biết rằng có phải sản phẩm cứ có tên "An Cung" thì đều là thuốc không mà đắt như vậy, hay "An Cung" là tên nhiều sản phẩm khác nhau.

Các sản phẩm viên hoàn An Cung giả bị Công an Thanh Hóa thu giữ. Ảnh: TPO.

Thực tế, tên đầy đủ của các sản phẩm "An Cung" mà nhiều người thường nhắc đến là An cung ngưu hoàng hoàn. Theo trang của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đây là một bài thuốc Đông y cổ truyền có lịch sử lâu đời ở Trung Quốc, với thành phần chính là ngưu hoàng, chu sa, xạ hương, hoàng liên…

Nhưng tên bài thuốc như vậy không có nghĩa là trên thị trường chỉ có một sản phẩm, do một cơ sở sản xuất; hoặc các sản phẩm cứ có chữ "An Cung" trong tên là thành phần và hàm lượng các thành phần đó trong sản phẩm đều như nhau.

Có phải các sản phẩm có chữ "An Cung" đều là thuốc?

Cục Quản lý Dược từng ghi nhận một sản phẩm mang tên An cung ngưu hoàng hoàn là thuốc.

Trong một thông báo khác, Cục An toàn Thực phẩm từng đề cập một sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn khác là thực phẩm chức năng.

Đây là 2 sản phẩm được nêu trong các văn bản ở những thời điểm trước đây, chứ không xác nhận tình trạng lưu hành hiện nay của sản phẩm.

Nhưng qua các ví dụ, có thể hiểu rằng, chỉ nghe tên gọi "An Cung" hoặc "An cung ngưu hoàng hoàn", hay sản phẩm được giới thiệu là hàng ngoại nhập thì đều chưa thể xác định ngay sản phẩm đó thuộc nhóm nào.

Đặc biệt, theo bài viết trên trang của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thì Bộ Y tế khuyến cáo, việc sử dụng An cung ngưu hoàng hoàn cần tuân thủ nghiêm ngặt một số điều kiện, đặc biệt là phải được bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền chỉ định.

Tang vật của vụ án sản xuất, buôn bán thuốc An Cung giả mà Công an Thanh Hóa đang xử lý. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Vì vậy, không phải tất cả các sản phẩm có chữ "An Cung" trong tên đều là cùng một sản phẩm, hay đều có chất lượng như nhau.

Cho nên người dùng khi định mua sản phẩm này thì nên tìm hiểu kỹ những yếu tố như tên đầy đủ của sản phẩm, đơn vị chịu trách nhiệm nhập khẩu/ sản xuất, thông tin đăng ký… Đồng thời, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.