Từ vụ 2 cơ sở kinh doanh giò có hàn the tại tại chợ Xanh - Văn Quán, cơ quan điều tra khởi tố vụ án

Theo điều tra ban đầu, quá trình kiểm tra tại 2 cơ sở của chị P.T.T (sinh năm 1993) và bà P.T.H (sinh năm 1970), đều kinh doanh giò chả tại chợ Xanh - Văn Quán, Công an phường Hà Đông phối hợp với Trạm Y tế phường phát hiện dấu hiệu tiêu thụ sản phẩm không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Qua xét nghiệm nhanh, các mẫu giò lợn tại 2 cơ sở trên đều cho kết quả dương tính với hàn the.

Khẩn trương xác minh nguồn gốc, Công an phường xác định số giò chả trên do hộ kinh doanh Đ.V.H (sinh năm 1979, trú tại xã Dân Hòa, TP Hà Nội) sản xuất. Trước tính chất của sự việc, Công an phường Hà Đông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 17 và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh Đ.V.H.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực sản xuất.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 17 kg bột màu trắng đựng trong bao và 11 kg bột màu trắng đựng trong xô, nghi là hàn the; đồng thời tạm giữ 118 kg giò lợn, 402 kg chả lợn, 51 kg chả cốm cùng các dụng cụ sản xuất. Tổng khối lượng thành phẩm bị tạm giữ là 571 kg.

Kết quả kiểm nghiệm ngày 13/10/2026 của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xác định các mẫu giò lợn, chả lợn và chả cốm tại cơ sở đều chứa hàn the.

Bột màu trắng được kiểm tra tại cơ sở.

Theo thông tin do đơn vị cung cấp, cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 03/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”; đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.