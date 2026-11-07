Từ vụ 1,16 tấn ma túy trên tàu cá và nguy cơ 'cái chết trắng' qua đường biển

Thủ đoạn tinh vi, vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn

Ngày 9/6/2026, theo thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, qua công tác nắm tình hình trên biển, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ đội Biên phòng và Hải quan phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Các đối tượng người nước ngoài câu kết với người Việt Nam, lợi dụng tàu cá để đưa ma túy từ vùng biển nước ngoài qua vùng biển Việt Nam, sau đó vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ.

Ngày 2/5/2026, các lực lượng xác lập chuyên án chung mang bí số 126MT để đấu tranh, triệt phá đường dây này.

1,16 tấn ma túy ketamine được cất giấu tinh vi trên tàu cá.

Đến ngày 25/5/2026, trong quá trình tuần tra trên biển, Ban Chuyên án phát hiện tàu cá BT-92066-TS có 4 thuyền viên, chở khoảng 8.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện 58 bao tải được cất giấu kín trong vách hai bên mạn tàu.

Kiểm tra các bao tải, lực lượng chức năng thu giữ 1.160 gói nylon màu xanh, được ngụy trang như những túi trà, bên trong chứa tinh thể màu trắng. Kết quả giám định xác định toàn bộ số tang vật là Ketamine, có tổng khối lượng 1.160kg (1,16 tấn), trị giá ước tính khoảng 800 tỷ đồng trên thị trường ma túy bất hợp pháp.

Quá trình điều tra xác định Trần Ngọc Danh (48 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) là đối tượng trực tiếp chỉ đạo, điều hành các thuyền viên thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi tàu bị bắt giữ, Danh còn nhờ Nguyễn Văn Niềm liên hệ với các đối tượng khác, tìm cách dùng 1,2 tỷ đồng để hối lộ nhằm đưa tàu ra khỏi nơi bị tạm giữ và lấy lại số ma túy cất giấu trên tàu.

Cơ quan điều tra đã truy bắt Danh và Niềm khi hai đối tượng đang tìm đường trốn ra nước ngoài. Tính tới thời điểm công bố, vụ án đã khởi tố 9 bị can về các hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, môi giới hối lộ và đưa hối lộ.

Không để đường biển trở thành tuyến vận chuyển ma túy

Vụ việc một lần nữa cho thấy các tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia đang triệt để lợi dụng hoạt động hàng hải, tàu cá và các tuyến vận tải biển để thực hiện hành vi phạm tội. Với địa hình biển rộng, hoạt động giao thương sôi động và lượng phương tiện qua lại lớn, việc phát hiện, kiểm soát ma túy trên tuyến này đặt ra không ít thách thức cho lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, khi các tuyến đường bộ và hàng không được tăng cường kiểm soát, tội phạm ma túy có xu hướng tìm cách thay đổi phương thức, địa bàn hoạt động. Ma túy có thể được ngụy trang trong hàng hóa, container, khoang rỗng hoặc những vị trí khó phát hiện trên tàu thuyền. Các đối tượng còn tổ chức trung chuyển qua nhiều quốc gia nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt.

Sau khi tàu bị bắt giữ, Trần Ngọc Danh còn nhờ Nguyễn Văn Niềm liên hệ với các đối tượng khác, tìm cách dùng 1,2 tỷ đồng để hối lộ nhằm đưa tàu ra.

Đằng sau những chuyến hàng ma túy trị giá hàng trăm tỷ đồng là hiểm họa khôn lường đối với sức khỏe, tính mạng con người và trật tự an toàn xã hội. Mỗi lượng ma túy được đưa ra thị trường đều có nguy cơ tiếp tay cho tình trạng nghiện ngập, phát sinh tội phạm và kéo theo những hệ lụy nặng nề đối với gia đình, cộng đồng.

Bên cạnh sự chủ động của lực lượng Cảnh sát biển, Công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan, các lực lượng cần tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, trao đổi thông tin. Việt Nam đã tăng cường hợp tác quốc tế để phát hiện, ngăn chặn các đường dây ngay từ khâu vận chuyển.

Chủ tàu, thuyền trưởng và người lao động trên biển cũng cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tiếp tay, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc hoặc tham gia các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng.

Cuộc chiến với ma túy không chỉ diễn ra trên đất liền mà còn mở rộng ra từng vùng biển, tuyến hàng hải. Vụ thu giữ 1,16 tấn Ketamine trên tàu cá là lời cảnh báo rõ ràng về thủ đoạn của tội phạm ma túy, đồng thời cho thấy yêu cầu cấp thiết phải bảo vệ an ninh trên biển, ngăn chặn “cái chết trắng” xâm nhập vào đời sống xã hội.