Tử vong sau khi trèo vào chuồng chụp ảnh với hổ

Cảnh sát Nam Yorkshire cho biết nhận được tin báo lúc 13h35 (giờ địa phương) về việc một người đàn ông xâm nhập chuồng hổ tại công viên, gần thành phố Doncaster. Nạn nhân bị hổ tấn công, chịu thương tích nghiêm trọng và tử vong tại hiện trường dù lực lượng y tế khẩn cấp đã nỗ lực cứu chữa.

Theo các nhân chứng, khoảng 20 phút trước vụ việc, người đàn ông đeo tai nghe, nhảy múa trên cầu quan sát và nhờ một du khách chụp ảnh mình với con hổ đang nằm phơi nắng phía sau. Sau đó, anh trèo qua hàng rào bảo vệ, nhảy xuống khu nuôi hổ rộng khoảng 0,8 ha và bị một trong hai con hổ Amur tại đây tấn công.

Một con hổ Amur. Ảnh: CC/Appaloosa

Một số du khách cho biết nghe thấy khoảng 4-5 tiếng nổ lớn trước khi công viên sơ tán khẩn cấp. Cảnh sát bác bỏ thông tin con hổ bị bắn chết, khẳng định con vật không bị thương và vẫn ở trong chuồng sau sự cố, đồng thời không gây ra mối đe dọa rộng hơn đối với công chúng. Nhà chức trách đã thông báo cho gia đình nạn nhân và kêu gọi người dân không chia sẻ video ghi lại vụ tấn công trên mạng xã hội.

Công viên Động vật Hoang dã Yorkshire đã đóng cửa trong ngày 10/10 và tiếp tục ngừng đón khách ngày 11/10 để phục vụ điều tra.

Mở cửa từ năm 2009, công viên đưa khu bảo tồn hổ Amur vào hoạt động năm 2011. Khu vực này có lối đi trên cao dài khoảng 300 m, giúp du khách quan sát hổ từ vị trí an toàn. Công viên hiện nuôi một con hổ cái tên Tschuna, nặng khoảng 108 kg, và một con hổ đực trẻ tên Altai.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Ed Miliband, nghị sĩ đại diện khu vực Bắc Doncaster, bày tỏ: "Tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin về sự cố tại Công viên Động vật Hoang dã Yorkshire. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình người đã khuất. Tôi rất biết ơn các dịch vụ khẩn cấp và nhân viên công viên đã kịp thời ứng phó".

Cảnh sát Nam Yorkshire đang tiếp tục điều tra, kiểm tra hiện trường và trích xuất camera để làm rõ cách nạn nhân vượt qua hệ thống rào chắn an toàn. Những vụ du khách cố tình xâm nhập khu nuôi hổ từng xảy ra tại các vườn thú khác, trong đó có vụ một người đàn ông nhảy qua hàng rào điện vào chuồng hổ tại Vườn thú Bronx ở Mỹ năm 2012.