Đưa kỹ năng số đến với người dân

Tại xã Thượng Trạch, Đồn Biên phòng Cà Roòng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong các mặt công tác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy, điều hành và tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ công. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã hỗ trợ hơn 500 lượt người dân tại các bản biên giới truy cập VNeID để tích hợp giấy tờ, thực hiện thủ tục cấp sổ thông hành trực tuyến.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Roòng hướng dẫn người dân tra cứu thông tin, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây keo trên điện thoại thông minh - Ảnh: K.H

Trung tá Phạm Duy Bảo, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cà Roòng cho biết, đơn vị hỗ trợ đồng bào sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng thiết yếu, nhận diện và phòng tránh thông tin xấu độc trên không gian mạng. Việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng được lồng ghép trên các nền tảng số, giúp thông tin đến người dân nhanh chóng hơn.

Tại bản Tuộc, xã Thượng Trạch, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ kiên trì “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn bà con truy cập cổng dịch vụ công, tìm kiếm thông tin và kiến thức phục vụ sản xuất trên điện thoại đã trở nên quen thuộc. Những thao tác tưởng chừng đơn giản nhưng lại mở ra cách tiếp cận mới, giúp người dân từng bước vượt qua rào cản công nghệ, chủ động hơn trong đời sống.

Phấn khởi trước những tiện ích công nghệ mang lại, già làng Đinh Xúc, bản Tuộc, xã Thượng Trạch chia sẻ: “Trước đây, có điện thoại chỉ để nghe gọi thôi, nhưng từ khi được các chú bộ đội hướng dẫn, giờ mình đã biết xem tin tức, xem thời tiết, biết sử dụng các dịch vụ công trên điện thoại. Việc tìm hiểu kiến thức sản xuất cũng nhanh chóng và tiện lợi hơn rất nhiều”.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ “Phụ nữ chuyển đổi số” xã Kim Điền ra mắt vào cuối tháng 9/2026 - Ảnh: K.H

Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công, hoạt động phổ cập kỹ năng số còn được triển khai thông qua những mô hình phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tại xã Kim Điền, Đồn Biên phòng Cà Xèng phối hợp với Hội LHPN xã thành lập Câu lạc bộ “Phụ nữ chuyển đổi số”, tạo môi trường để hội viên tiếp cận kiến thức, thực hành kỹ năng và hỗ trợ nhau trong quá trình sử dụng công nghệ.

Các thành viên được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, truy cập Internet an toàn, tham gia nền tảng Bình dân học vụ số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và sử dụng ứng dụng VNeID. Các nội dung hướng dẫn còn gắn với nhu cầu thiết thực trong đời sống và sản xuất như tìm kiếm thông tin, tiếp cận chính sách, quảng bá sản phẩm và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cà Xèng phối hợp với Hội LHPN xã và Công an xã Kim Điền tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số - Ảnh: K.H

Kiến thức số còn được lồng ghép trong sinh hoạt chi hội phụ nữ và các buổi tuyên truyền tại khu dân cư. Những thành viên đã thành thạo trở thành lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn các hội viên và người dân khác, từng bước lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng.

Trung tá Nguyễn Chí Thanh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cà Xèng, chia sẻ: “Chúng tôi xác định việc thành lập câu lạc bộ không chỉ nhằm trang bị kỹ năng số cho hội viên mà còn tạo cầu nối để Hội Phụ nữ và lực lượng Biên phòng phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ về kỹ thuật, lựa chọn những nội dung thiết thực, phù hợp với nhu cầu của hội viên và người dân”.

Chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ bảo vệ biên giới

Từ những cách làm cụ thể ở cơ sở, hoạt động phổ cập kỹ năng số đang được các đơn vị biên phòng triển khai rộng khắp trên toàn tuyến biên giới. Đến nay, BĐBP tỉnh đã thành lập 48 tổ công tác với 160 cán bộ tham gia; tổ chức 622 buổi, thu hút 15.391 lượt người dân. Qua đó, thực hiện 17.826 lượt hướng dẫn kỹ năng số; hỗ trợ 11.844 lượt người dân thực hiện DVCTT và sử dụng VNeID.

Nội dung hỗ trợ tập trung vào những kỹ năng thiết thực, với 7.861 lượt hướng dẫn người dân tham gia Bình dân học vụ số, 8.434 lượt sử dụng hòm thư điện tử và 2.705 lượt bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Qua đó, người dân từng bước biết truy cập đường dẫn bằng mã QR, sử dụng các ứng dụng thiết yếu, thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận thông tin trên môi trường số.

Hoạt động phổ cập kỹ năng số được triển khai đến từng hộ dân ở khu vực biên giới - Ảnh: K.H

Một điểm đáng chú ý là việc ứng dụng công nghệ vào tiếp nhận thông tin, phản ánh và tố giác tội phạm. BĐBP tỉnh đã thiết lập 258 mã QR tại các địa điểm trên địa bàn, giúp người dân tiếp cận hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm ẩn danh. Hệ thống đã tiếp nhận 240 tin, xác minh 201 tin, trong đó 175 tin hợp lệ. Từ các nguồn tin này, lực lượng chức năng đã tham mưu xử lý 44 vụ việc.

Việc sử dụng mã QR và hòm thư điện tử tạo thêm kênh tiếp nhận thông tin thuận tiện, khuyến khích người dân chủ động phản ánh các vấn đề liên quan đến ANTT, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng biên phòng với Nhân dân trong bảo vệ địa bàn.

Cùng với hoạt động của các tổ công tác, mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ chuyển đổi số” cũng đang được mở rộng. Đến nay, các đơn vị biên phòng đã chủ trì tham mưu thành lập 5 câu lạc bộ tại các địa bàn biên giới do Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Cà Xèng, Làng Ho, Thanh và A Vao phụ trách.

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ công tác; phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể nhân rộng mô hình hiệu quả cao. Mục tiêu trong năm 2026, mỗi xã biên giới đất liền thành lập ít nhất một câu lạc bộ chuyển đổi số; đến năm 2030 phấn đấu 100% cán bộ hội và tối thiểu 30% hội viên sử dụng được các nền tảng số phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống.