Từ vốn bảo vệ đến vốn kiến tạo

NGÀNH QUẢN LÝ QUỸ TRƯỚC CƠ HỘI VÀ VẬN HỘI MỚI

Ngày 21/9/2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam khi chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Điều này mở rộng khả năng tiếp cận của các quỹ đầu tư quốc tế, đồng thời đặt thị trường Việt Nam trước những yêu cầu cao hơn về thanh khoản, minh bạch, quản trị doanh nghiệp và hạ tầng giao dịch.

Tính đến hết tháng 6/2026, tổng tài sản quản lý toàn ngành quỹ tương đương khoảng 6% GDP, tăng khoảng 6,8 lần so với năm 2015, với tốc độ tăng bình quân hơn 20% mỗi năm. Nếu so sánh với các quốc gia trong khu vực, Thái Lan là 31%, Malaysia 56% và Hàn Quốc lên tới 84%, quy mô ngành quản lý quỹ Việt Nam vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng phát triển.

Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính đặt mục tiêu phát triển cơ sở nhà đầu tư theo hướng bền vững, ưu tiên và tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức. Sự phát triển của các quỹ đầu tư, doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ hưu trí và các tổ chức quản lý tài sản sẽ giúp nâng cao chất lượng thanh khoản của thị trường và tăng khả năng cung ứng vốn trung, dài hạn cho doanh nghiệp cũng như nền kinh tế.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, việc mua chứng chỉ quỹ đầu tư sẽ giúp họ tiếp cận được danh mục đa dạng hóa, quản lý bởi đội ngũ chuyên nghiệp. Do vậy, phát triển ngành quỹ không đơn thuần là tăng quy mô tài sản quản lý, mà còn là quá trình chuyển nguồn tiết kiệm thành vốn đầu tư có tổ chức và có kỷ luật.

Nâng hạng mở ra cánh cửa, sự phát triển bền vững của ngành quản lý quỹ và cũng là hành trình Baoviet Fund đã kiên trì theo đuổi trong hơn hai thập kỷ sẽ là điểm tựa vững chắc để thị trường vốn Việt Nam thu hút được nguồn vốn trung, dài hạn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

BẢO VIỆT FUND: TỪ KHỞI TẠO ĐẾN TẠO ĐÀ BỨT PHÁ

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) - Tập đoàn Bảo Việt sở hữu 100% vốn - là một trong những công ty đặt nền móng cho hoạt động quản lý tài sản chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Triết lý đầu tư của Baoviet Fund là chuyên sâu nghiên cứu, phân tích cơ bản, linh hoạt trong phân bổ tài sản, quản trị rủi ro xuyên suốt, đánh giá hiệu quả theo chu kỳ đầu tư thay vì chạy theo biến động ngắn hạn của thị trường.

Baoviet Fund là “chiếc cầu nối” âm thầm nhưng thiết yếu: biến khoản tiết kiệm bảo vệ dài hạn của người dân thành dòng vốn đầu tư dài hạn cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế. Đây chính là hình mẫu của dòng vốn dài hạn mà thị trường vốn hiện đại đang cần - dòng vốn không dao động theo tâm lý đám đông, mà kiên định đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Với tổng tài sản quản lý (AUM) tương đương khoảng 6,2 tỷ USD (tính đến giữa năm 2026), Baoviet Fund là một trong hai công ty quản lý quỹ có quy mô AUM lớn nhất thị trường. Kết quả này không chỉ thể hiện quy mô hoạt động, mà còn phản ánh năng lực vận hành các danh mục đầu tư lớn, đa dạng về loại tài sản và yêu cầu đầu tư.

Trên nền tảng kinh nghiệm quản lý nguồn vốn trung, dài hạn của các tổ chức, Baoviet Fund đã và đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm dành cho nhà đầu tư, bao gồm: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED), Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF), Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF), Quỹ Đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF). Các quỹ mở của Baoviet Fund luôn có kết quả thuộc top đầu thị trường, minh chứng cho năng lực, kinh nghiệm quản lý bài bản, chuyên nghiệp mà Baoviet Fund đã gây dựng trong suốt chặng đường phát triển.

Năm 2023, Baoviet Fund ra mắt Quỹ ETF BVFVN Diamond - quỹ hoán đổi danh mục mô phỏng chỉ số VNDIAMOND (niêm yết trên HOSE với mã chứng khoán BVFVND). Sự xuất hiện của sản phẩm này cho thấy, Baoviet Fund không chỉ giữ vững triết lý đầu tư dài hạn, mà còn chủ động bắt nhịp với xu hướng phát triển của thị trường vốn hiện đại: chỉ số hóa và tối ưu chi phí vận hành.

Về hiệu quả hoạt động, tại nhiều thời điểm, các quỹ đầu tư do Baoviet Fund quản lý có mức tăng trưởng giá trị chứng chỉ quỹ cao hơn bình quân các quỹ khác có cùng chiến lược đầu tư trên thị trường, có quỹ tăng trưởng ấn tượng khi đứng đầu thị trường - minh chứng cho triết lý đầu tư giá trị, đề cao sự an toàn và bền vững thay vì chạy theo tăng trưởng ngắn hạn.

SẴN SÀNG TIẾN BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH

Trong giai đoạn phát triển mới, Baoviet Fund xác định 3 hướng phát triển trọng tâm.

Một là giữ vững triết lý đầu tư, bản sắc văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh đã được xây dựng; tiếp tục củng cố và nâng cao hơn nữa năng lực, kinh nghiệm quản lý nguồn vốn trung - dài hạn của các tổ chức; hoàn thiện và đa đạng hóa các sản phẩm quỹ đầu tư phù hợp với xu thế phát triển của thị trường tài chính và nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Hai là nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin theo chuẩn mực quốc tế.

Ba là đưa sản phẩm quỹ đầu tư đến gần hơn với công chúng thông qua mở rộng kênh phân phối, số hóa giao dịch, tối ưu hóa chi phí tiếp cận sản phẩm của khách hàng.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, quy mô AUM top 2 thị trường và nền tảng kinh nghiệm quản lý nguồn vốn bảo hiểm dài hạn, Baoviet Fund đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của một định chế quản lý tài sản chuyên nghiệp, góp phần luân chuyển dòng vốn đầu tư hiệu quả cho cá nhân, doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.