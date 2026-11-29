Khán giả theo dõi vở diễn "Cảm xúc Long Thành". (Ảnh: NGỌC KHÁNH)

Khắc họa nhịp sống phố thị bằng nghệ thuật múa rối

Mở màn các phần dự thi trong Liên hoan Múa rối Quốc tế 2026 tại nhà hát À Ơi, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, vở diễn "Cảm xúc Long Thành" do Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn đã đưa công chúng ngược dòng thời gian, chiêm ngưỡng mảnh đất kinh kỳ đầy thanh lịch, tao nhã, hòa quyện cùng nhịp sống sôi động của phố phường, những sinh hoạt dân gian và không gian lễ hội truyền thống.

Trong dòng chảy nghìn năm lịch sử, Thăng Long-Hà Nội luôn hiện diện như một biểu tượng thiêng liêng của văn hiến, trí tuệ và bản sắc Việt Nam. Đó là mảnh đất vừa trầm mặc, cổ kính, vừa sôi động, giàu sức sống, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa lịch sử và tâm hồn người Việt qua bao thế hệ.

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, biên tập và đạo diễn của vở "Cảm xúc Long Thành" chia sẻ, chiều sâu văn hiến của mảnh đất Thăng Long, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, chính là nguồn cảm hứng để ê-kíp sáng tạo xây dựng cuộc đối thoại mỹ cảm giữa truyền thống và hiện đại. Tác phẩm không đơn thuần là một vở diễn mà còn là hành trình tìm về cội nguồn.

Một trong những phân đoạn mang lại sự thích thú cho khán giả là hành trình “dạo chơi Long Thành”. Lời xẩm dẫn khán giả đi qua Hàng Giày, Hàng Bạc, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Thêu, Hàng Trống, Hàng Bài, Tràng Tiền, Đồng Xuân... Những tên phố nối tiếp nhau tạo nên bản đồ ký ức của Hà Nội, nơi mỗi con phố gắn với một nghề, một sản vật và một sắc thái riêng.

﻿36 phố phường được tái hiện trong tác phẩm múa rối "Cảm xúc Long Thành". (Video: CHIÊU ANH)

Trong dòng người đi chơi phố, những người bán báo, bán kim chỉ, bán tào phớ, bán chiếu, đánh giày, xem bói, bán thuốc lần lượt xuất hiện. Từ lời mời chào, màn đối đáp ngắn đến tiếng cười hóm hỉnh đầy chất đời lần lượt được thể hiện trên sân khấu. Chính họ đã góp phần khiến bức tranh về Thăng Long trở nên sinh động, không chỉ có vẻ trang trọng của kinh đô mà còn có nhịp mưu sinh gần gũi của phố thị.

Thăng Long, vì thế, không chỉ được nhận diện qua thành quách hay những công trình nổi tiếng, mà còn hiện lên từ tiếng rao, nghề thủ công, phiên chợ và các cuộc gặp gỡ trên phố. Cách tiếp cận này giúp lịch sử trở nên gần gũi và du khách quốc tế lại thêm phần tò mò về những điều thú vị trong văn hóa, con người Việt Nam.

Sau sự náo nhiệt của 36 phố phường, tác phẩm đưa người xem đến một không gian khác. Hồ Tây như hiện ra trước mắt khán giả với thuyền nan, mái chèo, sóng nước và mây chiều.

Nếu lớp diễn phố nghề có tiết tấu nhanh, gây ấn tượng bởi tiếng rao và những màn đối đáp thì cảnh Hồ Tây lại tạo nên một khoảng lặng giàu chất thơ. Trong vở diễn, chiếc thuyền nhỏ nhẹ trôi trên mặt nước, mở ra vẻ đẹp thanh bình của Hà Nội.

Sự chuyển tiếp giữa hai không gian cho thấy ê-kíp không chỉ tái hiện địa danh, mà còn tìm cách khắc họa nhiều trạng thái của mảnh đất này. Hà Nội có sự đông vui của chợ phố, nhưng cũng có những phút tĩnh lặng bên hồ.

Sau cảnh sắc Hồ Tây là lớp diễn về đạo học sử dụng. Từng lời vè, câu hát nhấn mạnh ý chí tu thân, sự chuyên cần và trách nhiệm đem tri thức xây dựng đất nước. Hình ảnh "vinh quy bái tổ” xuất hiện với quạt, cờ, võng lọng, ngựa xe và niềm tự hào của gia đình, làng xóm.

Khép lại những hình ảnh ấy, vở diễn gửi gắm thông điệp, đích đến không dừng ở công danh. Đạo học được đặt trong mối quan hệ với nghĩa nhân, tâm đức và khát vọng làm cho non sông giàu mạnh, cuộc sống thêm ấm no.

Màn kết hợp độc đáo để tác phẩm vừa đậm chất truyền thống, vừa mang hơi thở đương đại

"Cảm xúc Long Thành" là một trong hai tác phẩm mà Nhà hát Múa rối Việt Nam mang tới Liên hoan Múa rối Quốc tế 2026, bên cạnh vở rối cạn "Nghêu, Sò, Ốc, Hến". Sự kết hợp hài hòa giữa tinh hoa nghệ thuật múa rối truyền thống và sáng tạo đương đại không chỉ tái hiện vẻ đẹp nghìn năm văn hiến, mà còn làm nổi bật sức sống trường tồn của Thăng Long-Hà Nội trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Điểm tạo nên sức hấp dẫn của "Cảm xúc Long Thành" là sự kết hợp giữa múa rối nước, múa rối cạn với nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Những làn điệu ca trù, xẩm được phối khí trên nền nhạc điện tử, rap, kết hợp cùng nghệ thuật múa và hệ thống ánh sáng đa tầng, tạo nên một không gian biểu diễn vừa đậm chất truyền thống, vừa mang hơi thở đương đại.

Một đoạn trong vở diễn "Cảm xúc Long Thành".

Trước hết, sự phối hợp rối nước và rối cạn trong tác phẩm giúp tác phẩm mở rộng không gian biểu đạt. Mặt nước phù hợp với các hình ảnh Rồng-Phượng, thuyền nan, cảnh sắc Hồ Tây và chuyển động hội hè.

Trong khi đó, rối cạn giúp khắc họa rõ hơn nhân vật, phố nghề cùng sinh hoạt đời thường. Hai hình thức cùng tham gia vào một cấu trúc sân khấu thống nhất, đưa tác phẩm đi từ hình ảnh mang tính biểu tượng đến đời sống phố thị, từ không khí lễ hội đến những khoảng lặng giàu chất thơ.

Nhà hát Múa rối Việt Nam đã khéo léo đưa tác phẩm "Thiếu nữ bên hoa huệ" của họa sĩ Tô Ngọc Vân lên sân khấu Thủy Đình, chuyển hóa vẻ đẹp thuần khiết, thanh tao của người phụ nữ Hà Thành thành một hoạt cảnh múa rối trên mặt nước. Bên cạnh đó, tiếng hát của Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoài, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Ngoan và Nghệ sĩ Nhân dân Văn Chương góp phần tạo nên chiều sâu cho các lớp diễn truyền thống.

Sự kết hợp này không đơn thuần là đưa các yếu tố hiện đại vào sân khấu truyền thống, mà còn mở ra cách tiếp cận mới đối với di sản. Những chất liệu văn hóa quen thuộc được đặt trong cấu trúc biểu diễn sáng tạo, giúp câu chuyện lịch sử trở nên sinh động, gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Phần kết đưa người xem trở lại với Tháp Rùa, chùa Một Cột, Khuê Văn Các và Hoàng thành Thăng Long. Hà Nội trong "Cảm xúc Long Thành" đọng lại trong trái tim khán giả là góc phố rêu phong, hương cốm mùa thu, ký ức đoàn quân trở về qua năm cửa ô và những rung cảm tinh tế được kết tinh trong niềm tin, tình yêu, hy vọng, nỗi nhớ.

"Cảm xúc Long Thành" dùng con rối để "kể" lại câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật vừa đậm dấu ấn truyền thống, vừa mang hơi thở đương đại. Kết hợp rối nước và rối cạn trong một sân khấu kéo dài 60 phút, tác phẩm chuyển tải nhịp sống của 36 phố phường, cảnh sắc Hồ Tây và gửi gắm thông điệp về truyền thống hiếu học của dân tộc.