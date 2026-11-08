Từ Việt Phủ Thành Chương, tìm hướng kết nối phát triển du lịch Nội Bài

Hành trình xây dựng Việt Phủ Thành Chương đang gợi mở kinh nghiệm để xã Nội Bài khai thác thế mạnh từng điểm đến, kết nối các điểm đến thành những sản phẩm du lịch có chiều sâu và sức cạnh tranh.

Phu nhân Tổng thống Thụy Sĩ Caroline Parmelin đã dành buổi sáng ngày cuối cùng của chuyến thăm để đến Việt Phủ Thành Chương. Ảnh: VPTC

Giá trị nằm ở chiều sâu trải nghiệm

Mới đây, trong chuyến thăm Hà Nội kéo dài chưa đầy 48 giờ cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, Phu nhân Tổng thống là bà Caroline Parmelin đã dành một buổi tham quan Việt Phủ Thành Chương. Từ 10h đến 13h30 ngày 18-10-2026, bà thưởng lãm không gian kiến trúc, tìm hiểu nghệ thuật và dùng bữa trưa với những món ăn Việt truyền thống do Phu nhân Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam lựa chọn. Trước đó, nơi này cũng đã đón Hoàng hậu Thụy Điển

đến thăm.

Điều khiến những vị khách đặc biệt lựa chọn một công trình nghệ thuật nằm ngoài trung tâm Hà Nội chính là tính hấp dẫn của văn hóa dân gian Việt Nam. Thay vì đặt những hiện vật quý sau lớp kính trưng bày vô cảm, họa sĩ Thành Chương đã đưa chúng trở về giữa cây cối, mặt nước, những nếp nhà và không gian sinh hoạt, như cách chúng từng hiện diện trong đời sống người Việt xưa.

Ở đó, du khách có thể ngồi trên một chiếc ghế cổ, bước qua mái hiên rêu phong để cảm nhận hơi thở quá khứ trong nhịp sống hôm nay. Chính tư duy nghệ thuật ấy làm nên vẻ đẹp thuần Việt, độc đáo và khó có thể sao chép của điểm đến này.

Bà Ngô Hương, đại diện Việt Phủ Thành Chương cho hay, có một nguyên tắc luôn được họa sĩ Thành Chương gìn giữ, đó là lấy nghệ thuật làm nền tảng, mọi hoạt động bổ sung, sắp đặt đều phải tôn trọng sự toàn vẹn của tác phẩm. Hoạt động tham quan, dịch vụ chỉ nhằm tạo nguồn lực chăm sóc, bồi đắp không gian ấy, chứ không để lợi ích kinh doanh lấn át giá trị cốt lõi.

Từ một triền đồi sỏi đá, những nếp nhà, khu vườn, hiện vật dần hòa quyện cùng cây cỏ và dấu ấn thời gian. Vẻ đẹp ấy không thể có được chỉ sau một vài năm xây dựng, mà được chắt chiu từ sự am hiểu, tình yêu văn hóa và sức sáng tạo bền bỉ của người nghệ sĩ suốt 25 năm qua.

Từ góc nhìn lữ hành, Phó Chủ tịch Liên chi hội Lữ hành Việt Nam Phùng Quang Thắng nhận định, với Việt Phủ Thành Chương, lợi thế chính là sự gắn kết giữa nghệ thuật với cảnh quan, ẩm thực và đời sống, chứ không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật nằm trong phòng trưng bày. Những điểm đến như vậy cần chú trọng chất lượng trải nghiệm, thay vì chạy theo số lượng khách. Chiều sâu phải đến từ giá trị văn hóa và khả năng diễn giải cho du khách. Đây cũng là cách Việt Phủ Thành Chương tự định vị trong nhiều năm, hướng tới những nhóm khách thực sự quan tâm văn hóa, nghệ thuật, sẵn sàng dành thời gian và chi phí tương xứng cho trải nghiệm.

Kết nối để đi xa hơn

Cách làm ấy phù hợp với định hướng phát triển du lịch của Hà Nội theo hướng nâng cao chất lượng, gia tăng trải nghiệm và giá trị cho du khách, thay vì chỉ chú trọng số lượng. Đây cũng là tinh thần được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, thời gian lưu trú bình quân của khách quốc tế đạt 3,5-4 ngày, khách nội địa 2,5-3 ngày và mức chi tiêu bình quân tăng 8-10% mỗi năm.

Trong bối cảnh ấy, kinh nghiệm 25 năm của Việt Phủ Thành Chương được nhìn nhận như một mô hình du lịch điển hình của xã Nội Bài nói riêng và Hà Nội nói chung. Theo ông Phùng Quang Thắng, Việt Phủ Thành Chương có thể nghiên cứu hợp tác với một đơn vị chuyên nghiệp, thực sự hiểu và tôn trọng giá trị nghệ thuật của công trình để khai thác lâu dài, đồng thời, tính đến việc tiếp nối cho thế hệ sau.

Bài học ấy càng có ý nghĩa với xã Nội Bài, nơi có nhiều tài nguyên du lịch nhưng các điểm đến vẫn thiếu sự kết nối thành sản phẩm hoàn chỉnh. Bên cạnh Việt Phủ Thành Chương, địa phương còn có đền Thanh Nhàn và hệ thống di tích, hồ Đồng Quan, cảnh quan rừng, nông nghiệp, ẩm thực cùng nhiều sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm).

Ở góc độ cơ quan quản lý du lịch, Trưởng phòng Lữ hành (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội) Phan Huy Cường nhận định, lợi thế của Nội Bài không chỉ ở vị trí cửa ngõ sân bay, mà còn ở khả năng kết hợp văn hóa - tâm linh, nghệ thuật, sinh thái, nông nghiệp và ẩm thực. Tiềm năng ấy cần được chuyển thành những sản phẩm có chất lượng, khả năng khai thác ổn định để doanh nghiệp lữ hành quan tâm và đưa vào tour.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nội Bài Nguyễn Nam Hà cho biết, địa phương định hướng phát triển du lịch trên cơ sở khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan và sản phẩm đặc trưng, đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp lữ hành để hình thành sản phẩm có khả năng thu hút khách. Xã cũng hướng tới xây dựng bản đồ du lịch số, nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá điểm đến và liên kết các nguồn lực trên địa bàn.

Trong tuyến sản phẩm ấy, Việt Phủ đóng vai trò điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật đã có thương hiệu và sức hấp dẫn được khẳng định qua thời gian. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải để những nơi khác rập khuôn theo mô hình Việt Phủ Thành Chương, mà mỗi điểm đến phải làm rõ thế mạnh riêng, từ đó bổ trợ cho nhau trong hành trình phát triển chung.n