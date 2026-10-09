Từ Vientiane, báo chí Lào nhấn mạnh những động lực mới nhân chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Việt - Lào: Mối quan hệ đặc biệt

Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) những ngày này liên tục cập nhật thông tin và các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng. KPL cho biết chuyến thăm của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam diễn ra trong hai ngày 8-9/10 theo lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, nhằm tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai nước.

Ảnh chụp màn hình bài viết trên KPL: Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Vientiane, bắt đầu thăm chính thức Lào

Ảnh chụp màn hình bài viết trên KPL: Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

KPL nhấn mạnh đây là chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng kể từ khi nhậm chức. Trong cuộc tiếp Thủ tướng Việt Nam ngày 8/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá việc Thủ tướng Lê Minh Hưng lựa chọn Lào cho chuyến thăm đầu tiên thể hiện tầm quan trọng và ưu tiên mà Việt Nam dành cho quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Nội dung này cũng xuất hiện trên báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Trong bài viết ngày 8/10 với tiêu đề “Lào - Việt Nam tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác song phương”, Pasaxon cho biết chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng nhằm tiếp tục phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược giữa hai nước.

Ảnh chụp màn hình bài viết trên Pasaxon: Lễ đón chính thức trọng thể Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Phủ Thủ tướng Lào ở thủ đô Vientiane

Ảnh chụp màn hình bài viết trên Pasaxon: Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith

Theo Pasaxon, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng, đồng thời tin tưởng chuyến đi sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, đặc biệt trong việc triển khai các thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị và kết quả của các cơ chế hợp tác Lào - Việt Nam.

Kỳ vọng tạo đột phá về kinh tế

Vientiane Times dành dung lượng đáng kể cho hợp tác kinh tế và kết nối giữa hai nền kinh tế Việt - Lào. Tờ báo dẫn lời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane cho biết phía Lào kỳ vọng chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tương xứng với mức độ đặc biệt của quan hệ chính trị giữa hai nước.

Ảnh chụp màn hình bài viết trên Vientiane Mai

Ảnh chụp màn hình bài viết trên Vientiane Mai

Theo Vientiane Times, 11 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, tư pháp, tài chính, năng lượng, giáo dục và đào tạo, dân tộc, tôn giáo và hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước đã được ký kết nhân chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Báo Lào cũng đặc biệt lưu ý đến Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào với sự tham dự dự kiến của khoảng 1.000 đại diện Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp. Theo Vientiane Times, phía Lào xác định ba nhóm ưu tiên trong hợp tác thời gian tới, gồm kết nối hạ tầng và giao thông; mở rộng thương mại, đầu tư; và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, giáo dục, du lịch.

Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng Việt - Lào đã chứng kiến Lễ trao 11 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước. Ảnh: Pasaxon

Trong lĩnh vực kết nối, Vientiane Times đề cập các dự án có ý nghĩa chiến lược như tuyến đường cao tốc Vientiane - Hà Nội và tuyến đường sắt kết nối Vientiane với cảng Vũng Áng của Việt Nam. Phía Lào kỳ vọng phát triển kết nối giao thông sẽ góp phần giảm chi phí sản xuất, vận chuyển, nâng sức cạnh tranh của hàng hóa và tăng cường hội nhập giữa hai nền kinh tế.

Đây cũng là một trong những nội dung được Pasaxon đề cập khi đưa tin về cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng. Báo cho biết hai bên nhất trí thúc đẩy các dự án hợp tác quan trọng, trong đó có cao tốc Hà Nội - Vientiane, phát triển cảng Vũng Áng, đường sắt và dự án đường ống dẫn dầu.

Từ quan hệ chính trị đến những dự án cụ thể

Truyền thông Lào nhấn mạnh, chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng diễn ra trong bối cảnh quan trọng, với sự kết hợp giữa ý nghĩa chính trị của quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam và yêu cầu chuyển hóa quan hệ đó thành những kết quả cụ thể trong hợp tác phát triển.

Vientiane Times dẫn lời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane cho rằng Lào muốn thúc đẩy mạnh hơn hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, giao thông, năng lượng, thương mại và đầu tư. Lào cũng mong muốn thu hút thêm các nhà đầu tư Việt Nam trong năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng và chế biến trong nước.

Ảnh chụp màn hình bài viết trên Vientiane Mai: Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith

Theo số liệu được Vientiane Mai dẫn lại, thương mại hai chiều Lào - Việt Nam đạt gần 3 tỷ USD trong năm 2025 và đạt 1,47 tỷ USD trong 7 tháng năm 2026. Đầu tư của Việt Nam tại Lào đạt 590,3 triệu USD trong năm 2025. Việc tháo gỡ những vướng mắc đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư là một yêu cầu quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương trong thời gian tới.

Trong khi đó, Pasaxon cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhất trí triển khai hiệu quả các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương; tăng cường kết nối hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư, năng lượng, hạ tầng, logistics, khoa học và công nghệ; đồng thời đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, qua đó tăng cường gắn kết và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Ảnh chụp màn hình bài viết trên Pasaxon: Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Hướng tới năm 2027

Truyền thông Lào cũng đặt chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong bối cảnh hai nước chuẩn bị cho “Năm Đoàn kết và Hữu nghị Lào - Việt Nam 2027”, dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam.

Pasaxon cho biết hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị và kỳ họp lần thứ 49 của Ủy ban liên Chính phủ Lào - Việt Nam vào đầu năm 2027, đồng thời chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm trong năm đặc biệt này.

Tổng thể, chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng được truyền thông Lào nhìn nhận trong cả chiều sâu của quan hệ chính trị đặc biệt và những yêu cầu hợp tác cụ thể trong giai đoạn mới. Từ việc Lào được lựa chọn là điểm đến nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam đến những thỏa thuận dự kiến được ký kết, các dự án kết nối và thúc đẩy thương mại, đầu tư, thông điệp nổi lên là mong muốn tiếp tục làm sâu sắc quan hệ song phương bằng những kết quả thiết thực. Đây cũng là nền tảng để hai nước hướng tới năm 2027 với nhiều dấu mốc quan trọng, đồng thời mở thêm không gian cho hợp tác Việt Nam - Lào trong những năm tiếp theo.