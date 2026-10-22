Tu viện Khánh An trao tặng 850 phần cơm nghĩa tình tại các bệnh viện ở TP.HCM

Sơ chế thức ăn

Để kịp giờ trao tặng bữa trưa, công tác chuẩn bị đã được khởi động từ 3 giờ sáng. Đội ngũ phụng sự tại bếp ăn tu viện đã bắt tay vào các khâu sơ chế rau củ, nấu nương...

Đến 6 giờ sáng, các khâu đóng hộp cơm, chuẩn bị phần canh, sữa tươi, trái cây tráng miệng và vật dụng đều được hoàn tất chỉn chu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đúng 9 giờ sáng, đoàn xe vận chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và Bệnh viện Ung Bướu (Cơ sở 2). Từng phần ăn trao tận tay người bệnh không chỉ san sẻ gánh nặng vật chất nơi giường bệnh mà còn gửi gắm năng lượng an lành, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các bệnh nhân vượt qua bệnh tật.

Những hộp cơm được chuẩn bị chu đáo

Đại đức Thích Tuệ Nhãn, Trưởng ban Tổ chức chia sẻ: “Nơi bệnh viện, người bệnh không chỉ chịu đựng nỗi đau thân xác mà còn nặng gánh lo toan về kinh tế. Tăng thân tu viện mong muốn thông qua những bữa cơm chay thanh tịnh này, lan tỏa tình thương không phân biệt, giúp bà con cảm nhận được sự ấm áp của cộng đồng và sự che chở của Tam bảo”.

Tham gia từ sáng sớm tại gian bếp, Phật tử Ngọc Trâm (phường An Phú Đông) xúc động bày tỏ: “Được cùng quý thầy và các bạn đồng tu thức dậy sớm, tự tay nấu nướng từng món ăn, tôi cảm nhận rõ niềm an lạc nội tâm. Mỗi hạt gạo, miếng rau được nấu chín bằng tình thương và sự cầu nguyện bình an cho người đón nhận. Đây là niềm hạnh phúc lớn lao của người phụng sự”.

Trao hộp cơm đến các bệnh nhân và thân nhân

Cùng chung tâm niệm ấy, Phật tử Chiến Thắng (phường An Khánh) trực tiếp theo đoàn trao cơm bộc bạch: “Nhìn ánh mắt rạng rỡ và nụ cười tri ân của các cô chú bệnh nhân khi đón nhận hộp cơm, con thấy lòng mình nhẹ nhàng và hoan hỷ vô cùng. Chính những hoàn cảnh khó khăn đã cho chúng con cơ hội được thực tập mở rộng tâm từ, biết yêu thương và sống sẻ chia nhiều hơn”.

Được biết, đây là chương trình thiện nguyện mở đầu của mô hình Bếp chay Từ Tâm do tu viện Khánh An khởi xướng, với tổng chi phí thực hiện trong đợt này là 25 triệu đồng do quý Phật tử và các nhà hảo tâm phát tâm đóng góp. Đây là chương trình thiện nguyện dài hạn, thực hiện định kỳ 2 lần/tháng.